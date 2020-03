El desafortunado comentario de Samantha sobre Marilia en 'OT 2020': "No te conozco, pero eres una seta"

Samantha es sin duda una de las protagonistas de 'OT 2020' no solo por sus dotes artistas, sino también por su manera de ser. Ya ha demostrado en más de una ocasión que no tiene filtro y no se corta ni un pelo en decir lo que piensa frente a las cámaras, algo que en unas ocasiones puede gustar. Sin embargo, uno de sus últimos comentarios no ha sido plato de buen gusto para algunos seguidores del concurso.

Nia: alguien ha bajado colgado del techo?

Anaju: Marilia

Sam: Marilia qué va a bajar colgada del techo si es una seta?

Hugo: hostia Sam. Ahora pa que venga ella a las 8 JAJAJA#DirectoAcademia10M pic.twitter.com/4AcqGxV0Mr — OteándOT (@derequeo) March 10, 2020

*Estan hablando de Marilia*



Sam : Lo siento Marilia, no te conozco pero pareces una seta

Flavio : Samantha...

Sam : Tú también eres una seta, Flavio



CHILLO JAJAJAJAJAJAJA#OTDirecto10M #DirectoAcademia10M pic.twitter.com/5b8truCxsr — Operación Triunfo 24h (@OT24h) March 10, 2020

Los alumnos de la Academia se encontraban en el comedor charlando sobre las actuaciones de la historia de 'Operación Triunfo' cuando Anaju puso de ejemplo a Marilia Monzón, concursante de 'OT 2018', al destacar una actuación suya: "¿Alguien ha salido alguna vez colgado del techo en 'OT'?", preguntó Nia Correia, a lo que Anaju respondió que la canaria. "Marilia qué va a bajar colgada del techo, si es una seta", las interrumpe Samantha con una de sus famosas salidas.

Marilia y Samantha, concursantes de 'OT 2018' y 'OT 2020'

A pesar de haberse dado de cuenta que había metido la pata con su comentario, la concursante no pudo evitar reafirmarse: "Lo siento, Marilia, no te conozco, pero pareces una seta", insiste la concursante de la Academia. Flavio le llamó la atención y ella justificó su comentario comparándolo con su compañero: "Tú también eres una seta Flavio y no es malo. Es así y ya está", explicaba la alicantina.

La reacción de los seguidores de 'OT 2020'

Algunos seguidores del concurso se quedaron descolocados con el comentario y expusieron su opinión en Twitter, tachando la broma de Samantha como una "falta de respeto" hacia la exconcursante de 'OT 2018'. "Te puede gustar más o menos Marilia, pero que quieras resultar graciosa a costa de otra persona, y más cuando te está viendo toda España, no me parece cuestión de filtros, sino de poca empatía. No creo que a Marilia le haya hecho mucha gracia", exponía una de las tantas críticas que ha recibido la concursante tras su desafortunado comentario.

Varias compañeras de 'OT 2018' se sumaban a las respuestas de este comentario. Entre ellas Julia Medina, quien contestaba a un tuit que mostraba la actuación de Marilia con "Todo bien" que esta era "una seta revoltosilla". María Escarmiento la respondía que "por decirlo finamente", mientras que la propia implicada aseguraba en tono de broma: "A mí solo me gustan los champiñones, por si acaso".