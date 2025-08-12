RTVE retrasa aún más la emisión de '¿Algo que declarar?', que se acerca al late night

Por Julia Almazán Romero |

La cadena pública emitió el primer programa de este formato el 23 de julio, pero lo hizo en circunstancias poco habituales, pues fue el día que se celebró la semifinal de la Eurocopa Femenina, lo que obligó a comenzar la primera entrega a las 23:41. El estreno cosechó un 13,3% de cuota y 720.000 espectadores. Desde entonces, La 1 lo sigue manteniendo dentro de su parrilla en esta franja.

RTVE decide emitir '¿Algo que declarar?' a las 23:30 el miércoles 13 de agosto

Tras aquel inusual debut, cabía esperar que, al igual que 'Dog House', '¿Algo que declarar?' arrancara a las 22:50. De hecho, la cadena pública lo anunció así a sus espectadores, aunque en su programación oficial figurara que vería la luz a las 23:30. Una semana después, el 6 de agosto, su tercera emisión se brindó a partir de las 23:22 y, para ahondar más en ese progresivo retraso, la cuarta se verá desde las 23:30.

En la siguiente entrega este miércoles, el espacio volverá a poner a prueba a sus participantes en una terminal de aeropuerto ficticia, donde deberán revelar sus secretos, manías y vivencias antes de decidir si continúan con su cita. La mecánica, basada en el formato internacional 'Baggage', combina entretenimiento, citas y humor dentro del proceso de búsqueda de la media naranja.

'¿Algo que declarar?' ha generado diversidad de opiniones en la audiencia

La opinión de la audiencia, dividida

Aunque '¿Algo que declarar?' arrancó con buenos datos de audiencia, la reacción del público estuvo lejos de ser unánime. En redes sociales, algunos consideraron que el formato no encajaba con una cadena pública y lo situaban más cerca del estilo de Mediaset. Por otro lado, algunos defendieron el programa como un formato ágil y entretenido. Además, con todas estas modificaciones de horarios, La 1 sigue buscando encontrar el hueco a este nueva apuesta para su parrilla, que en un principio estaba destinada al prime time, y ahora se acerca más a la programación nocturna.