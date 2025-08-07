'Espejo público' ficha a una reportera de 'La familia de la tele' tras su final en La 1

Por Almudena M. Lizana |

La familia de la tele ' se despidió de su audiencia el 18 de junio de 2025. Desde entonces, gran parte de su equipo profesional ha buscado nuevos horizontes y algunos de ellos han encontrado ya otros proyectos.producido por La Osa para La 1.

Poco más de un mes después, la también politóloga ha saltado a Antena 3, fichando por 'Espejo público'. Higueras se estrenó en el plató regentado por Miquel Valls el 6 de agosto de 2025, dando la noticia de la separación de Mar Flores con el empresario mexicano Elías Sacal con el que llevaba más de ocho años.

Diana Higueras se estrena en 'Más Espejo público'

Tras aportar los datos de esta ruptura, Valls la invitaba a sentarse como colaboradora de 'Más espejo público'. Sin embargo, esta incorporación al grupo de comunicación de San Sebastián de los Reyes no es algo nuevo para Higueras, ya que la periodista trabajó como redactora de 'Y ahora, Sonsoles' durante casi dos años.

Antes de formar parte del equipo del programa de Sonsoles Ónega, Diana Higueras fue redactora de 'Sálvame' durante casi un año, desde julio de 2022 hasta junio de 2023. Anteriormente, también ha trabajado como redactora de programas como 'Pesadilla en El Paraíso', 'Amor con fianza', 'Secret Story: La casa de los secretos' o 'LOL: Si te ríes, pierdes', entre otros.

Diana Higueras, reportera de 'La familia de la tele' en La 1

Su conflicto con Bárbara Rey

En su breve etapa en 'La familia de la tele', Diana Higueras vivió un encontronazo bastante sonado con Bárbara Rey. La exvedette se enfrentó a la periodista después de que Higueras insinuase que Rey estaba bebiendo otra cosa distinta a un refresco de cola. "Te voy a dar un consejo. Primero, di la verdad. Aprende a ser respetuosa con la gente que te trata bien y con todo el mundo. Segundo, te tengo que decir que, si sigues así, no vas por muy buen camino", expresaba Bárbara Rey, sin llegar a disculpar a la reportera, que después había puntualizado lo que había dicho.