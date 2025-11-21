RTVE emitirá la final de la Champions League hasta 2031 tras un acuerdo con Telefónica

Por Redacción |

La Champions League, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel europeo, podrá seguir disfrutándose a través de Movistar Plus+. Según ha expresado Telefónica a través de un comunicado emitido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, "ha resultado adjudicatoria en exclusiva de los derechos audiovisuales para la emisión de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League" hasta 2031.

El escrito señala que se trata de una "adjudicación provisional", por lo que todavía queda la negociación y firma del contrato con la UEFA que se resolverá en los próximos días. Además de estas dos competiciones, también han anunciado que la adjudicación de estos derechos de emisión se completa con la UEFA Youth League, la UEFA Europa Conference League y la UEFA Super Cup.

El Inter de Milán frente al Barcelona en un partido de la Champions League

"La adquisición directa de UEFA de este contenido 'premium' permitirá a Telefónica continuar diseñando y comercializando sus canales y contenidos con el mejor fútbol europeo", explica la compañía en la nota de prensa. Cada una de las cuatro temporadas que ha conseguido ha tenido un valor de 366 millones de euros, de modo que el montante asciende a los 1.464 millones. Aquí se produce una notable diferencia respecto a 2023, cuando consiguió tres temporadas por 320 millones, es decir, un total de 960.

Las finales en RTVE

El PSG gana la Champios League 2024/2025

A la vez que Telefónica, RTVE también ha dirimido su futuro con la Champions League en televisión. El ente público lleva siendo la casa de la final del evento de fútbol europeo desde la temporada 2021/2022 y seguirá haciéndolo. Tal y como comunicaron en ' Telediario 2 ',

Con esta confirmación, RTVE suma las finales de los próximos años de la Champions a su catálogo de partidos de fútbol. El ente será la casa del Mundial 2026 y de la Eurocopa 2028, pero también de los partidos de la Selección Española de fútbol masculina durante tres años. Además, también se podrá ver la Copa del Rey 2025/2026, pero no la final.