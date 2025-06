RTVE relega el final de 'Weiss & Morales' al late night tras cancelar el estreno de 'La frontera'

Por Alejandro Rodera |

Weiss & Morales ' ha perdido su plaza en el prime time de La 1. La serie producida por RTVE

junto a ZDF, Portocabo, Nadcon y ZDF Studios no ha logrado enganchar al público en la noche de los viernes y, tras haberse anunciado que su último episodio se emitiría tras el debut de 'La frontera', el plan definitivo de la corporación será muy diferente: finalmente el procedimental culminará en el late night.

La programación oficial de La 1 refleja que el cuarto y último capítulo de 'Weiss & Morales' se emitirá a las 00:05 de la madrugada del viernes 13 al sábado 14 de junio. Así pues, no tendrá cabida ni a las 21:55, que era su horario original, ni a las 22:55, que fue el espacio anunciado por RTVE junto al lanzamiento de 'La frontera' para después ser cancelado y aplazado de manera indefinida. En el lugar de ambas series irrumpirá la película 'Los siete magníficos', que cubrirá todo el prime time desde las 21:55.

Miguel Ángel Silvestre y Katia Fellin en 'Weiss & Morales'

De este modo, RTVE relega a 'Weiss & Morales' a un plano secundario tras su descendente sendero en términos de audiencias. En la jornada de su estreno, que tuvo lugar el viernes 23 de mayo, la serie policiaca protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Katia Fellin amasó un 8,9% de cuota de pantalla con una media de 940.000 espectadores que, teniendo en cuenta que se enfrentaba a dos contenidos como 'Tu cara me suena' (21,9%) y '¡De viernes!' (11,2%), no suponía un tropiezo.

Sin embargo, su segunda entrega, emitida el 30 de mayo, sufrió una pronunciada caída al bajar a un 6,2% con 617.000 televidentes frente al 20,8% de 'Tu cara me suena' y el 11,5% de '¡De viernes!'. Una semana después, su arranque se desplazó a las 22:32 por la retransmisión del amistoso España-Ucrania previo a la Eurocopa Sub-21, y sus datos volvieron a resentirse al rubricar un pobre 4,8% de share al convencer a 471.000 personas.

Katia Fellin y Miguel Ángel Silvestre durante una de las investigaciones de 'Weiss & Morales'

¿Cambio de estrategia?

El fracaso de 'Weiss & Morales' demuestra que es muy complicado prosperar en una noche tan compleja como la de los viernes, en la que tanto Antena 3 como Telecinco tienen apuestas muy consolidadas. Por tanto, es una quimera medrar en un contexto tan adverso, en el que tampoco destacaron ni el documental 'Melodiva' (7,1%) ni la película '65' (5,7%) en las dos semanas anteriores. De cara al futuro, el destino de 'La frontera' es una incógnita, ya que su rendimiento, que estará lastrado de base por su disponibilidad en Prime Video, dependerá de la noche en la que quede ubicada, aunque RTVE podrá elegir entre diversas opciones a medida que propuestas como 'The Floor', 'That's My Jam: Que el ritmo no pare' o 'MasterChef' vayan terminando.