Rubén no piensa dejar 'La isla de las tentaciones' si Fani abandona tras la hoguera de confrontación

La cuerda que une a Fani y a Christofer en 'La isla de las tentaciones' está más que tensa. Él ya no aguanta más vídeos de su pareja intimando con Rubén, por lo que ha decidido usar su recurso más desesperado, la hoguera de confrontación. Allí podrá ver a su novia y en ella deberán decidir si se van juntos del programa como pareja, si quieren continuar su aventura o, en cambio, si uno de los dos quiere abandonar, lo que conlleva la eliminación del otro también.

Fani y Ruben, en 'La isla de las tentaciones'

Lo que pase también afectará a Rubén, ya que parece que su relación con Fani está en un punto muy avanzado. Por eso, sus compañeras y compañeros de la casa le han querido preguntar sobre qué haría si Fani tuviera que abandonar forzosamente su estancia en el programa. "Yo claro que me quedo", contesta tajante el soltero, sin mostrar mucha preocupación porque la persona con la que ha compartido sus momentos más intensos en Villa Montaña se vaya.

Además, Rubén parece tener muy claro que Fani va a tener que irse, pero no por ella, sino por Christofer. "Yo creo que el otro le va a decir que hasta luego. No quiere ver los vídeos, está llorando por todas las esquinas. Va a decir: 'mira paso'", explicaba el soltero, consciente de que si Christofer se va, ella también tendrá que hacerlo.

La casa dividida

No obstante, Rubén no tiene la permanencia tan segura como él cree, ya que puede que su nombre suene en la siguiente expulsión. Así lo ha hecho saber Susana. "Yo de digo aquí, que Rubén también se pira", decía entre susurros, a la par que Dayanel le daba la razón: "Este ni de coña se va a quedar aquí". Las duras palabras de la ganadora de 'GH' vienen de la salida de Julián, algo que no parece estar dispuesta a perdonar a Andrea, Fiama y Fani, que fueron las tres que quisieron que se fuera, en detrimento de ella y Adelina.