La gran bronca entre Sandra Barneda e Ylenia contra Julián en 'El debate de las tentaciones'

Julián Requena ha sido el último soltero expulsado de 'La isla de las tentaciones'. La decisión no fue nada fácil para las chicas, ya que Andrea, Fani y Fiama deseaban que se fuera, mientras que Susana y Adelina querían que permaneciera. Como no se vislumbraba un acuerdo, Mónica Naranjo dictaminó que su salida sería votada entre ellas, por lo que ganó el grupo de las tres primeras.

Julián, en 'El debate de las tentaciones'

Así las cosas, el joven se sentaba en el plató de 'El debate de las tentaciones' para comentar su paso por el concurso, donde terminó protagonizando una acalorada discusión con prácticamente todas las mujeres presentes. La que sacó el tema fue Sandra Barneda, que quiso afear un comentario que había escrito Julián de Andrea: "Ahora vamos a hablar del síndrome del tentador expulsado, que es ser un reventado. Porque Julián, decir: 'se ha abierto, sí, se ha abierto bien' es de reventado", espetaba la presentadora.

La intención de Barneda era que el participante rectificase o aclarase sus palabras, pero lejos de eso se encontró una reafirmación: "Si haces esas cosas con pareja delante de toda España... Qué triste por los familiares que tengan que ver eso, espérate dos semanas y hazlo fuera. Yo habría tenido relaciones sexuales. Guardo un respeto a mi familia y a mi hijo pequeño y no quiero que el dia de mañana encienda la tele y tenga que ver a su padre haciendo el acto sexual", comentaba, mientras que Ylenia y Marta López le criticaban que solo hablase de Andrea y no de Óscar.

Mujeres son todas

La cosa se encendió más cuando el joven reveló su mejor momento del programa: "Para mí, es cuando me dicen que me tengo que ir las tres personas que están más o menos liadas con los tentadores. Las que no quieren que me vaya, para mí, son las dos mujeres de verdad", expresó el participante. Esto provocó que Ylenia saltara, para dejarle muy claro que "mujeres son todas, se abran o no se abran". Mientras, Sandra Barneda bromeaba: "Hablar de mujeres, hablar de hombres... Qué del medievo es todo. Yo ya no sé ni lo que soy".

Alejandra Rubio también se mostró muy disconforme con lo que estaba escuchando de Julián y le hizo ver lo hipócrita que era criticar que Andrea tuviera una relación con Óscar teniendo novio, cuando él era un tentador. "Tú habrías hecho lo mismo", sentenciaba, argumento que compartieron las presentes.