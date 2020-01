Así fue el surrealista momento '¡Estefanía!' en 'La isla de las tentaciones' italiano

El año 2020 ha empezado en nuestra pequeña pantalla con una gran revolución televisiva: 'La isla de las tentaciones'. El reality show producido por Cuarzo para Telecinco y Cuatro se ha convertido en el gran éxito de la temporada. El espacio no deja de encadenar récords de audiencia y en redes sociales es uno de los contenidos más comentados cada semana. Pero ahí no queda la cosa, el grito de '¡Estefanía!' que hizo Christofer en la quinta entrega de la primera edición al descubrir que su novia Fani le estaba siendo infiel con uno de los solteros se ha convertido ya en viral, se ha creado un "challenge" con gente gritándolo en la calle y no son pocos los espacios televisivos en los que se ha hecho referencia a él.

Federica y Ciro en 'Tempation Island VIP'

Lo que poco podíamos imaginar es que meses atrás, en la versión italiana y VIP del formato, otro de los concursantes protagonizó un momento muy similar aunque en su caso sí logró su objetivo: encontrar a su novia. En esta ocasión, la pareja protagonista de ese surrealista momento fueron Federica Caputo y Ciro Petrone. Él saltó a la fama gracias a su papel de Matteo Garrone en la película "Gomorra", mientras que ella es estudiante de derecho y mantiene una relación con el chico desde hace ocho años. Optaron por unirse a 'Temptation Island VIP' ya que querían demostrarse mútuamente el amor que se tenían y es que ella había encontrado mensajes sospechosos de su novio con una mujer. Entrando aquí, Ciro quería demostrar su fidelidad.

Lo que poco podían imaginar ellos y las otras cinco parejas que participaban en el reality de Canale 5 es que Ciro apenas iba a poder resistir dos días sin hablar con su novia. El chico se aisló rápidamente de sus compañeros y también de las solteras y se dio cuenta que, efectivamente, no puede vivir sin ella y no quería vivir esta experiencia lejos. Tras este momento dramático que se prolongó más de lo deseado, el chico pidió una "hoguera de confrontación" urgente; es decir, necesitaba hablar con su novia y dejarle claro lo mucho que la ama. Así se lo comunicó a la presentadora del espacio Alessia Marcuzzi y fue entonces cuando se activó el protocolo para realizarla.

En Italia el ESTEFANIAAAA se queda corto ???????????? pic.twitter.com/CKk6ylyd1i — Juanma (@Juanmasaurus) January 29, 2020

Un final bien distinto

¿El problema? Como era previsible, Federica no apareció en la misma ya que entendía que no era necesario reencontrarse tan rápido. Fue entonces cuando la desesperación llegó al corazón y a la cabeza del actor y en acto de locura no dudó en escaparse de su villa, se recorrió media isla corriendo sin poder ser atrapado por nadie del equipo y sí, terminó llegando donde estaba su novia mientras gritaba totalmente desesperado su nombre. Ciro protagonizó en surrealista momento al más puro estilo '¡Estefanía!' que en esta ocasión terminó de una forma bien distinta: reencontrándose con su novia. Ambos se abrazon y besaron pero la chica dejó claro que no entendía este surrealista arrebato de su novio. Lo que posiblemente no esperaba ni ella ni su novio es lo que les comunicó la presentadora del mismo: este había roto las reglas y por tanto, ambos pasaban a ser expulsados de forma automática. De esta forma, Ciro terminó cumpliendo su cometido: estar con su novia ya fuera del concurso.