'RuPaul's Drag Race UK' estrena su segunda edición a principios de 2021 y abre casting de la tercera

Este jueves terminó la primera edición de 'Holland's Drag Race' con la coronación de su primera ganadora pero la factoría de World Of Wonder no descansa. A la espera de la decimotercera edición estadounidense y el sexto 'All Stars', parece que Reino Unido será el siguiente país que dará a conocer a un nuevo grupo de reinas dispuestas a enfrentarse por la corona.

Las reinas de la primera edición de 'RuPaul's Drag Race UK'

'RuPaul's Drag Race UK' ha anunciado en sus redes sociales oficiales que la segunda edición se estrenará a principios de 2021 en BBC Three. La idea era que hubiese visto la luz antes pero las complicaciones derivadas de la pandemia de coronavirus obligaron a interrumpir las grabaciones en primavera. Podrá verse en el resto del mundo a través de la plataforma WOW Presents Plus.

Más allá de esta segunda edición, que se extenderá previsiblemente a lo largo de los meses de enero y febrero, 'RuPaul's Drag Race UK' ha abierto casting para la tercera edición. Ha sido la propia RuPaul a través de un vídeo la encargada de abrir la convocatoria a reinas que quieran enfrentarse a los challenges del Werk Room. El plazo está abierto a través de la página web del programa y se cerrará el 14 de noviembre.

Las reinas que se rumorean

Aunque BBC todavía no ha dado a conocer a las reinas que conformarán el casting de la segunda edición, es habitual que en un reality grabado como este se filtren los nombres de las participantes. Los rumores apuntan a once concursantes, una más que en la primera edición, que serían las londinenses Asttina Mandella, A'Whora, Bimini Bon Boulash, Tayce y Tia Kofi; así como Cherry Valentine, de Manchester; Sister Sister, de Liverpool; la comedy queen Ginny Lemon, de Birmingham; Joe Black, de Brighton; la reina rural Ellie Diamond, de Dundee; y Lawrence Chaney, de Glasgow. Aunque Gales e Irlanda del Norte se quedan sin representación, estas dos últimas se convierten en las primeras reinas escocesas del programa.