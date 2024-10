Ryan Murphy saltará a la ciencia ficción con una serie a la altura de 'Juego de Tronos'

Por Alejandro Rodera |

Ryan Murphy sigue en la cresta de la ola. Además de haberse ubicado en lo más alto del top global de Netflix con 'Monstruos', el creativo estadounidense ha presumido de ubicuidad en las últimas semanas al lanzar también 'Doctor Odyssey', 'Grotesquerie', 'American Sports Story' y las nuevas temporadas de '9-1-1' y '9-1-1: Lone Star'. Mientras tanto, Murphy ha seguido desarrollando nuevos proyectos bajo su acuerdo con Disney, y el último fruto nacido de esa unión ha sido 'The Beauty'.

Anthony Ramos en 'In the Heights'

El lunes 30 de septiembre se confirmó que FX había dado luz verde a esta adaptación de las novelas gráficas de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, centradas en. El propio Murphy se ha encargado de crear la ficción de once episodios junto a Matt Hodgson, con quien ya había colaborado en títulos como ' Glee ' o ' American Horror Stories '. Asimismo,, dos estrellas muy asociadas a la factoría del responsable de ' Pose '.

El reparto lo completarán Anthony Ramos, Ashton Kutcher y una protagonista femenina que aún no ha sido anunciada, como detallaba Deadline. Una vez ensamblado el elenco y completada la preproducción se espera que el rodaje se despliegue entre Venecia, Roma y París en algún momento de noviembre, aunque en estos momentos la prioridad de Murphy es 'All's Fair', su drama legal junto a Kim Kardashian. Aun así, el guionista ha querido anticipar lo que podemos esperar de 'The Beauty', que estará muy lejos de ser un esfuerzo modesto.

Pinchazo de belleza

"Es algo que no he hecho nunca antes: una serie médica de ciencia ficción acerca de un nuevo virus que ha mutado, se transmite sexualmente y te convierte en la mejor versión de ti mismo. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para ser bello? ¿Qué sacrificarías? Es una forma de observar la cultura del Ozempic. Un pinchazo y de repente vas a tener mejor aspecto y sentirte mejor, y todos tus problemas se disiparán. Pero, ¿qué estás haciendo realmente? ¿Qué te pasa para sentir que tienes que hacer eso? A veces es por salud, otras es por vanidad", reflexiona Murphy, que, además, desvela a Variety que 'The Beauty' tendrá "un gran presupuesto, al estilo de 'Juego de Tronos' en escala".