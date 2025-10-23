'Saber y ganar' cambia sus reglas tras el abandono de otro concursante

Por Julia Almazán Romero |

Un giro de guion se ha vivido en el plató de 'Saber y ganar'. El programa número 50 de Marc Mendoza no fue un día de celebración para el concursante, pues inesperadamente se convirtió en el día de su despedida. Natural de Sabadell y doctor en Historia Antigua, comunicó al final de la entrega del 22 de octubre que debía dejar el concurso. "Mis obligaciones laborales me obligan a dejar temporalmente mi participación", expresó ante un sorprendido Jordi Hurtado.

El momento llegaba después de disputar un 'Doble triatlón' acompañado por el exconcursante Ángel Chacón, el último en alcanzar la cifra de 100 programas consecutivos. "Encantado de devolverle, aunque sea, un gramo de toda la ayuda que me ha prestado mientras yo he estado concursando", afirmó Chacón en su regreso al espacio de La 2. La prueba se desarrolló sin dificultad, pero el anuncio del adiós era inminente. Finalmente Marc confesó haber "disfrutado como un niño" de su medio centenar de programas, antes de anunciar: "El 51 tendrá que esperar un poco".

Ángel Chacón y Marc Mendoza en el programa 'Saber y ganar'

Con un marcador final de 38.970 euros, Mendoza se despide por ahora como el concursante más fuerte de los tres que competían a diario en el formato de Televisión Española. Aun así, la historia del apodado Marcus Magníficus no termina aquí, pues tanto él como Chacón regresarán en los especiales de Los Magníficos que RTVE emitirá en febrero de 2026, coincidiendo con el aniversario del concurso.

Jordi Hurtado, presentador de 'Saber y ganar'

'Saber y ganar' cambia sus reglas tras su marcha

Su salida se produce apenas, que abandonó 'Saber y ganar' a tan solo seis entregas de alcanzar el estatus de centenario. Desde entonces, Mendoza se había consolidado como una de las grandes revelaciones del formato, conquistando al público por su conocimiento enciclopédico y su sentido del humor. Fue precisamente, un gesto que cambió el rumbo de su vida.

Tras la emotiva despedida, Jordi Hurtado comunicó una nueva norma aprobada por la dirección del programa: "A partir de ahora, que sepan todos los concursantes que únicamente se permitirá una ausencia". Con esta decisión, 'Saber y ganar' busca facilitar la conciliación laboral de sus participantes y reforzar el compromiso con las grabaciones. Una medida que marca una nueva etapa para el concurso más longevo de la televisión española, que despide, por ahora, a uno de sus concursantes más brillantes.