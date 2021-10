El anuncio de la ruptura entre Antonio David Flores y Olga Moreno se ha convertido en uno de los temas de actualidad más candentes en el mundo de la televisión. Todo empezaba a raíz de unos rumores que apuntaban al fin de la relación, si bien la confirmación no llegaba hasta el 29 de octubre de 2021, cuando el malagueño decidía entrar en directo en 'El programa de Ana Rosa' para ratificar que efectivamente se ponía punto y final a su idilio después de más de veinte años. A lo largo de los últimos días, se ha hablado mucho de los motivos que han llevado a la pareja a romper su unión, relacionándose con ello a Marta Riesco, reportera del programa conducido por Quintana.

Marta Riesco

La periodista mostraba su deseo de mantenerse al margen de todo lo que estaba sucediendo, pero ante la oleada de información surgida tras los últimos acontecimientos, decidía emitir varios comunicados: el primero correspondía al sábado 23 de octubre, el cual hacía llegar de manera interna, mientras que otro databa del lunes 25 de octubre, con carácter oficial. Sin embargo, había un tercer comunicado, emitido el domingo 24 de octubre a través de su cuenta de Instagram y que procedería a eliminar poco después de su publicación. Un mensaje que ya no está disponible en sus redes sociales, pero que ha rescatado el programa 'Viva la vida'.

En él, relataba el acoso y derribo que ha estado sufriendo en los últimos días, así como las burlas de las que se le está haciendo partícipe: "Llevo cuatro días sometida a un acoso totalmente insoportable por parte de algunos medios de comunicación. Se me está ridiculizando, vejando, metiéndose con mi físico del pasado, con amistades, que si me tomo cafés con unos, con otros, que si estaba tensa el otro día haciendo el directo, que mis compañeras están afilando cuchillos para hablar de mí... Amigos me llaman en directo desde sus programas con sorna para que entre al trapo, ¡mis propios compañeros con los que empecé a poner micrófonos!", apuntaba.

Expuesta a una gran presión

De igual modo, acusaba la falta de tacto a la hora de referirse a su persona, buscando hacerle daño sin importar herir sus sentimientos. Además, aprovechaba para lanzarle un dardo a las feministas: "No quieren saber cómo estoy, sino hacer carnaza de una persona que es trending topic sin haberlo querido. Yo, que amo mi profesión y que desde hace diez años no hago otra cosa que trabajar y luchar por convertirme en lo que siempre he soñado, en una buena periodista... Me han señalado con la letra escarlata y no piensan parar. Si entro, criticarán que lo haga, y si no entro será porque tengo mucho que callar. ¿Dónde están las feministas ahora ayudándome a defender mi trabajo? ¿Dónde están ahora las feministas para pedir que no se me cuestione y ridiculice? ¿Dónde están aquellas personas que juraron y perjuraron que jamás volverían a ejercer una violencia mediática sobre alguien, que nunca juzgarían a una mujer sin escucharla? Llevo las últimas horas sobreviviendo a base de pastillas que frenen la ansiedad que tengo".

"Yo que soy una chica feliz y trabajadora. ¿Qué he hecho para que me hagáis esto? Gracias a Dios tengo a todo mi equipo apoyándome y diciéndome que me ponga un paraguas. Que esto pasará, pero ¿por qué no paran? ¿Solo por audiencia? (...) Por favor, basta ya con este acoso y derribo e id detrás de los personajes que se ganan la vida así, a golpe de exclusiva y reality, que yo estaré como siempre, sujetándoles el micro si me dejáis", sentenciaba.