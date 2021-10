Mediaset rescata el pasado de Marta Riesco como "Miss Fea"

Uno de los nombres que ha salido a la palestra durante el mes de octubre de 2021 es Marta Riesco, pero no precisamente por su trabajo diario en 'El programa de AR'. Su presunta relación con Antonio David Flores ha provocado que todo el mundo hable de ella, pero también que las videotecas saquen a la luz su pasado. Precisamente, ha sido Mediaset quien ha recordado que estuvo a punto de convertirse en "Miss Fea".

Marta Riesco en 2006 y en 2021

Echando la vista atrás, debemos viajar la franja de tarde del año 2006. En aquel momento, 'Aquí hay tomate' organizaba una especie de para-certamen, donde se creaba un ranking de las candidatas menos agraciadas a Miss España. De entre todas las participantes en aquella carrera, Marta Riesco consiguió alzarse con una nada despreciable segunda posición.

Con el título de Dama de honor, se puso delante de las cámaras del 'Tomate' para contar cómo era su vida, eso sí, bien orgullosa de su plaza en "Miss Fea". En ese momento, la reportera quiso conocer si le habían "llevado muchas veces al huerto". La segoviana, antes de negarse a enseñar el ombligo, aseguró que "pocas veces" habían conseguido engatusarla, amorosamente hablando.

Según pasaban los minutos de reportaje, llegó a confesar algo a lo que no se prestaría: "No haría un Interviú, soy muy jovencita... ¡Tengo 19 años, mis padres se mueren!", aseveró. Cabe destacar que, entre declaración y declaración, el montaje mostraba a una Riesco que se atrevió a interpretar el "Yo no te pido la luna" de Daniela Romo. A continuación, contó a la audiencia vespertina de Telecinco que su madre en particular y la gente en general le dicen que es "guapa".

Justo antes de despedirse, la hoy periodista quiso despedir sus minutos tras el micrófono: "Muchísimas gracias, sé que lo habéis hecho porque me tenéis muchísimo cariño. Es un honor ser segunda finalista de "Miss Fea", que me está abriendo muchas puertas, y os lo debo a vosotros", sentenció, no sin antes tratar de quitar hierro al asunto, asegurando que ella era "fea, pero con sentido del humor".

Marta Riesco, en 'Aquí hay tomate'

Marta Riesco intentó ir a Eurovisión

Corría el año 2010 cuando Marta Riesco se unió a otras cuatro chicas para dar vida a la girlband I-Legal. En aquella ocasión, se abrió una candidatura masiva a través de internet para representar a España Festival de Eurovisión 2010, sin embargo, la castellano leonesa no consiguió superar la primera fase. En caso de haber convencido a los eurofans, podría haber coincidido en el estudio con John Cobra o Daniel Diges.