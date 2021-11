El equipo de 'Salvados' se desplazó a Pontevedra para entrevistar a Nené, la mujer de 88 años que consiguió que se declarara persona non grata a Mariano Rajoy en la que es su ciudad natal. La pontevedresa, que fue presidenta de la Asociación pola Defensa da Ría durante diez años, lleva décadas luchando por el cierre de la empresa Ence, fábrica de celulosa situada en la ría.

Mariano Rajoy y Nené

Tal y como le comentaba Gonzo, Ence se denomina ahora "biofábrica", pero la gallega es tajante: "Le pusieron un lacito verde, para que veamos cuan ecologista es la fábrica. [...] Me da igual, está ocupando un terreno público, es un monstruo ahí", le contestaba al periodista. La industria debería haberse cerrado en 2018, pero Mariano Rajoy, estando en funciones, concedió una prórroga hasta el año 2063. "A mí, me sentó como un tiro en el hígado, como te puedes imaginar", le confesaba Nené.

La mujer narró que le sentó "todavía peor porque él presume de pontevedrés". A raíz de aquella decisión, el expresidente fue declarado persona non grata a consecuencia de la idea de Nené. "Si me lo encontrara de frente y tuviera la oportunidad de hablar, le diría que cómo se siente siendo persona non grata, sabiendo que le ha dolido; y que se imaginase cómo me sentía yo con una lucha tan larga y tan tenaz para conseguir levantar eso de ahí sin su apoyo", arremetía.

Amenazada de muerte por batallar contra Ence

Nené comenzó su lucha en los años 80, lo que la llevó a "sufrir cantidad de ataques". Sin embargo, estas amenazas no eran físicas, sino que se materializaban en llamadas telefónicas. "Te vamos a matar en tal sitio, con tal arma y a tal hora", era el contenido de las amenazas, tal y como cuenta. "Tuve que dejar mi casa porque mi marido quería cortar todas las líneas telefónicas. Él no soportaba que cada vez que sonaba el teléfono fuera para decir un nuevo lugar donde me iban a matar y con una nueva arma", relató.

Finalmente, tras una "lucha espantosa", la Audiencia Nacional dictó sentencia en julio de 2021 y Ence debe marcharse definitivamente de la ría. " Eso fue una alegría loca para mí personalmente. [...] He dejado mucha vida y amistades en el empeño", confesó Nené. "Desearía no morirme, no morirme y para eso alargaré la vida tanto como sea posible y necesario para poder morirme tranquila viendo mi ría limpia y viendo salir ese monstruo de la ría", le contaba a Gonzo.