Tras numerosas críticas en redes por no tratar el tema, el programa de Gonzo anuncia con ironía una entrega especial sobre las eléctricas.

laSexta

La 18ª temporada de 'Salvados' se estrenó el domingo 24 de octubre de 2021 en laSexta. De la mano de Gonzo, el espacio nocturno dedicó su primera entrega a la situación actual de Afganistán, que contó con testimonios como el de el expresidente de EE.UU., Barack Obama, o el cantante Bruce Springesteen.

El segundo programa del formato de Atresmedia se traslada a España para abordar la polémica subida del precio de la luz y todo lo que gira en torno al mundo de las eléctricas de nuestro país. La manera de promocionar este especial no ha dejado indiferente a nadie ya que el espacio ha lanzado un vídeo a través de sus redes sociales, bajo el título "El programa de la luz para cuándo", pero sustituyendo las vocales por letras "i" de manera irónica . Así, responden a multitud de usuarios que se quejan de que el formato todavía no haya tratado dicho tema "por no perjudicar al Gobierno".

Tras ello, anuncian para el domingo 31 de octubre de 2021 a las 21:25h esta nueva entrega "en La Secta", apodo con el que los haters de la cadena se refieren a la misma. Algo que ha hecho especial ilusión a Jordi Évole, expresentador del espacio, quien no tardó en compartir el vídeo promocional en sus redes convirtiéndolo en viral.