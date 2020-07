'Sálvame' destapa a tres toreros implicados en supuestas peleas de gallos ilegales

Lo venían anunciando desde hace días: una llamada anónima puso al equipo 'Sálvame' sobre la pista de tres toreros españoles que podrían estar implicadas en un delito de maltrato animal. Después de un mes de intensa investigación, el programa de Telecinco destapó los nombres: Juan José Padilla, Morante de la Puebla y Alberto López Simón podría haber participado en supuestas peleas de gallos ilegales.

Juan José Padilla, Morante de la Puebla, en una pelea de gallos

Estas peleas son ilegales en casi toda España. Solo en Andalucía y Canarias están permitidas, aunque con restricciones: no puede haber menores y requiere autorización previa del ayuntamiento, según apuntaron abogados al programa. Ahora, los tres matadores de todos podrían enfrentarse a un delito de maltrato animal: "Todo el tema del maltrato animal, sobre todo el maltrato animal en espectáculos no autorizados está recogido en el articulo 337 del Código Penal. Se enfrentarían a penas de cárcel de hasta dos años y una inhabilitación para no poder realizar actividades con animales domésticos de hasta cuatro años", ha explicado Ana Prieto, Sargento de SEPRONA.

El testigo de 'Sálvame' habría descubierto a Juan José Padilla en una pelea de gallos celebrada Sanlúcar de Barrameda durante el confinamiento, donde "todo el mundo iba sin mascarilla", ha aclarado. "Me sorprendió que se dejaran ver un espectáculo como este. No me lo esperaba. El evento dura unas cuatro o cinco horas. Hay unas cien peleas y terminan cuando uno de los gallos muere" ha relatado. En una de las fotos que ha entregado al programa se ve al propio Padilla colocando a un gallo en el centro de la pista.

'Sálvame' contacta con Padilla

El equipo de 'Sálvame' ha intentado ponerse en contacto con los matadores de todos. Juan José Padilla descolgó el teléfono para dar explicaciones. "No estoy relacionado con el negocio, para mí no es un negocio, sino una afición. Llevo gallos pero no negocio con ellos. Mi pasión es mi cultura y mi cultura son también los gallos", ha argumentado el torero. En el caso de López Simón, el torero ha asegurado que no sabe "ni cuántas plumas tienen los gallos de pelea".