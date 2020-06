Kiko Matamoros: "El 90% de todos los personajes de 'Sálvame' son más de derechas que las almejas"

La política y el entretenimiento están más unidos que nunca, tal y como hemos podido comprobar en 'Sálvame' en los últimos días. Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban protagonizaron una gran bronca en la que la gestión de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus fue protagonista. La Princesa del Pueblo no dudó en criticar a los socialistas y en poner en duda el sufrimiento que el presentador del magacín de Telecinco ha podido tener en cuanto a la crisis. "Yo tengo amigas que van en Metro, tú no lo vives", le espetó esta a Vázquez, mientras este optaba por abandonar el programa "ipso facto". "Me da igual que tengas amigas que vayan en metro, yo también tengo familia y tengo gente mayor", concluía.

Kiko Matamoros en 'Sálvame'

Esta crisis llegaba después de una bronca que meses atrás protagonizaron Antonio Montero y el propio Vázquez, que terminó con ese ya mítico "este programa es de rojos y maricones" del catalán ante un Montero crítico con la izquierda de este país. Ese debate se reabrió estos días, con un Vázquez que no dudó en dejar claro que su programa no iba a ser un altavoz de la ultraderecha, pese a las críticas de algunos de sus tertulianos. "Cuando yo esté, no lo voy a consentir (...) me parece terrible que en otros programas de televisión se le dé alas a ese tipo de tertulianos y de periodistas. Me parece terrible (...) ¿Cómo voy a dar voz a un partido que me insulta? Estáis confundiendo la libertad con dar alas al fascismo", afirmó este.

"El pensamiento de Jorge Javier es conocido"

Pues bien, sobre la política en 'Sálvame' se ha mojado Kiko Matamoros en una entrevista para El País de la mano del Manuel Jabois. En la misma, el colaborador no se muestra sorprendido por el papel de Vázquez en los últimos días. "Su pensamiento político es conocido y lo ha expresado siempre, dentro y fuera del programa", afirma este y es que cabe recordar que el catalán no ha dudado en mostrarse aliado de la izquierda de nuestro país, reconociendo a los partidos políticos que ha votado en los últimos comicios. Para nadie es un secreto la ideología del presentador de 'Sálvame', 'Supervivientes' o 'Gran Hermano VIP'.

¿Y el resto de colaboradores del formato? Matamoros lo tiene muy claro: "Vamos a ver, el 90% de todos los personajes que salen en ese plató son más de derechas que las almejas. De puertas afuera lo llevan estupendamente; de puertas adentro no tan bien". Una afirmación directa, contundente y que sin duda podría tener respuesta directa por parte del equipo en los próximos días y es que sabiendo como funciona el formato de La Fábrica de la Tele, no sorprendería que muy pronto sus responsables hagan a su equipo posicionarse ideológicamente muy pronto. ¿Serían capaces de revelar su ideología todos en directo?