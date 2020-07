Rafa Mora intenta echar en 'Sálvame' a la okupa del piso de Mónica Hoyos

Complicado el momento el que está viviendo la conocida colaboradora televisiva Mónica Hoyos y es que la inquilina que tiene alquilada una de sus viviendas se niega a dejar el piso en el que reside ni tampoco pagar todo el dinero que le debe a la que fuese participante de 'Gran Hermano VIP' en Telecinco. Ella misma lo contó en primera persona días atrás en el programa 'Socialité' con María Patiño al frente, donde explicó que la mujer le debe aproximadamente unos 10.000 euros ya que lleva sin pagar desde noviembre los 750 euros correspondientes al alquiler del inmueble.

Mónica Hoyos y Rafa Mora

La cifra sin duda es muy alta pero el principal problema es que la mujer se ha negado a dejar el piso, incluso después de que Hoyos le prometiese que no iba a cobrarle nada si se iba del lugar. En declaraciones a Europa Press que 'Sálvame' ha emitido este miércoles 8 de julio, Hoyos explicaba que "le he ofrecido que se vaya y que no le cobro, pero ni caso (....) no contesta a los burofaxes ni a las llamadas" y se quejaba de lo poco que la ley protege a los propietarios en este tipo de casos. Además, advertía a los periodistas con los que habló que si se veían en una situación similar, actuasen rápidamente, no como ha hecho ella. "Hay gente que está toda la vida ahorrando (...) y que en momentos como este están un poco en el limbo, sin amparo de ningún tipo", sentenciaba la chica.

Pues bien, 'Sálvame' ha querido tender su mano a Hoyos y por ello ha decidido enviar a uno de sus colaboradores estrella al inmueble para que sea él el encargo de echar a la okupa. Rafa Mora, amigo íntimo de Mónica Hoyos, ha sido el elegido por la dirección del magacín para intentar que la mujer se vaya del piso; algo que sin duda parece tarea imposible y es que tal y como ha explicado María Patiño en directo, es imposible intermediar en el tema ya que uno de sus reporteros ya acudió al piso y lo comprobó en primera persona. La presunta okupa optó por no aparecer en televisión pero sí explicó al equipo de 'Socialité' que estaba al frente de todos los pagos y advirtió que no iba a irse de esa casa antes de que lo dictaminase un juez.

¿Cómo reaccionará la okupa?

Evidentemente, el proceso legal que ahora ha abierto Hoyos puede durar menos, por lo que la okupa podría estar en ese lugar mucho tiempo más. Lo que está claro es que Rafa Mora puede encontrarse con un lugar en un mal estado y es que los vecinos del piso afirman que el apartamento en el que reside está desordenado, sucio y siempre a oscuras. ¿Será capaz Rafa Mora de echar a la mujer del piso? ¿Cómo reaccionará esta al ver que se realiza una conexión en directo desde la casa? El tertuliano ha aceptado el reto no sin antes advertir que ve muy complicado poder superarlo con éxito.