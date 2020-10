'Sálvame' desvela cuánto cobra Anabel Pantoja por cada intervención

El desencuentro entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera es uno de los temas más destacados en los programas de Telecinco y, como no podía ser de otro modo, 'Sálvame' ha pedido a Anabel Pantoja que se pronuncie y dé su opinión acerca de esta discusión que mantienen su tía y su primo. La colaboradora, muy enfadada, se ha negado en rotundo a escoger bando y, por error, ha terminado desvelando cuánto cobra en cada conexión telefónica que hace con el programa.

'Sálvame' saca a la luz el sueldo de Anabel Pantoja

Una redactora llamó a la exconcursante de 'Sola' para saber si hablaría en el programa sobre este tema y si se mojaría a la hora de dar su opinión. "A mí no me tiene que convencer nadie. Yo simplemente que no voy a cobrar dinero para entrar en el tema Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Fin", comenzó argumentado Anabel, que dejó muy claro que prefiere "ser más pobre" antes que opinar de nuevo sobre un tema que incumbe a su familia.

Ante la insistencia de la redactora, la exconcursante de 'GH VIP 7' no cedió y se mantuvo firme en su idea. "No está estipulado en un contrato que yo tenga la obligación de entrar", dijo Anabel, que seguramente pensaría que era una conversación privada y que el programa no la sacaría a la luz, porque acto seguido reveló lo que cobraba por cada conexión telefónica que hacía con 'Sálvame'.

Su sueldo, al descubierto

"Yo no voy a entrar en una guerra entre madre e hijo porque después la perjudicada soy yo. Y por 600 euros no me merece la pena. No me compensa. Me importa más mi familia", dijo la colaboradora, desvelando así la cifra que se embolsa por cada intervención que hace en el programa desde su hogar, donde tiene que permanecer una temporada debido a su rotura de peroné.