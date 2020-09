Belén Esteban, molesta con Anabel Pantoja por no confesarle su adicción a las pastillas

Anabel Pantoja se ha sentado este 26 de septiembre en 'Sábado deluxe' para hablar de sus adicciones. Por primera vez, la colaboradora de 'Sálvame' ha confesado que es adicta a los somníferos, un grave problema que su familia conocía pero que no había hecho público hasta ahora. Esta ha explicado que lleva sufriendo insomnio desde que empezó a dormir sola con 20 años, un problema que arrastra hasta sus 34 años actuales y que sin duda le ha afectado muy negativamente a su vida diaria.

Belén Esteban y Anabel Pantoja, en 'Sábado deluxe'

Esta noticia ha sorprendido a todos, incluidos a los colaboradores de 'Sálvame' que tenían más relación con ella. Un claro ejemplo es Belén Esteban, que no ha dudado en mostrar su malestar con la sobrina de Isabel Pantoja por no haberle contado sus problemas con las pastillas antes. Ambas son muy amigas y es por ello que La Princesa del Pueblo no llega a entender el motivo por el que decidió ocultarle su grave problema de salud, teniéndose que enterar a la par que el resto del equipo. "Me hubiese gustado saberlo antes", ha afirmado la colaboradora en mitad de la entrevista de Pantoja, evidenciando su malestar.

Esteban ha explicado que sabía que Anabel tomaba algunas pastillas pero no que llegaba a esos extremos que reveló durante su entrevista. "Me hubiera gustado saberlo, yo la quiero y ella está sola aquí en Madrid...", ha seguido diciendo, mientras María Patiño no dudaba en justificar a Pantoja. La presentadora de 'Socialité' sufrió bulimia en el pasado, por lo que conoce de primera mano lo que es querer ocultar un grave problema de salud a tu entorno más cercano. De esta forma, esta ha intentado hacerle entender a Esteban los motivos que llevaron a Pantoja a no decírselo, algo que esta evidentemente ha entendido, pero ha querido dejar claro que pese a todo, sí le hubiese gustado saberlo.

Lydia Lozano sí lo sabía

La que sí lo sabía todo era Lydia Lozano. Anabel Pantoja decidió contarle toda la verdad a la periodista poco antes de entrar en el reality de Telecinco 'Sálvame Okupa'. Ambas concursaban juntas y para evitar tener cualquier tipo de problema dentro de la casa, Pantoja le explicó su situación a la canaria y le pidió que la cuidase dentro del hogar de Guadalix de la Sierra. Algo que sin duda esta hizo ya que en las noches en las que Pantoja sufría los efectos de su medicación, la colaboradora estuvo siempre a su lado y no dudaba en acostarla o evitar que pudiese decir cosas que no debía.