Anabel Pantoja, sobre su adicción a las pastillas: "Me convierto en otra persona"

La colaboradora de 'Sálvame' Anabel Pantoja ha decidido hablar por primera vez en televisión de su adicción a las pastillas. Un problema que todo su entorno ya conocía pero que esta ha verbalizado ahora por primera vez. La sobrina de ha sorprendido a todos revelando la importante dosis diaria que toma y que sin duda la ha convertido en un adicta a dichos medicamentos. "Me tomo pastillas como quien se echa una crema en la cara (...) durante el día en 'Sola/Solo' me tomaba tres somníferos y antes de cenar dos pastillas para la ansiedad", ha empezado explicando esta en 'Sábado deluxe'; es decir, cinco veces más de lo recomendable.

Anabel Pantoja, en 'Sábado deluxe'

"Me da pánico dormir sola y la oscuridad"

"Mi madre está muy preocupada por mi adicción a las pastillas", ha seguido contando, para después revelar el origen de esta necesidad. Todo empezó cuando apenas tenía 20 años y se independizó; esta empezó a tener otra vida al acudir a los platós de televisión a defender a su familia y a ir por todo el mundo con su tía de gira, algo que trastocó su rutina y que le hizo dormir sola por primera vez, algo que le costó mucho. "Me da pánico dormir sola, la oscuridad...", ha seguido contando, para después añadir que "empecé con un Valium para relajarme, pero fue pasando el tiempo (...) y una pastilla no me hacía nada (...) se creaba la bola de nieve de todas las noches y al final tomé más (...) medicamentos que me daba una amiga".

Así empezó todo

Ese fue el origen de una adicción que sigue a día de hoy, teniendo ella ya 34 años. Esto le ha provocado verdaderos problemas en su rutina diaria y es que tal y como explica, cuando esas sustancias hacen efecto, "me convierto en otra persona". Esta reveló que ha llegado a darse atracones de comida sin darse cuenta, a hacer maletas para viajes sin ser consciente de ello o incluso a mandar fotos y audios a amigos suyos sin tampoco saber lo que hacía; algo verdaderamente peligroso que sin duda evidencia el estado en el que Pantoja ha terminado muchos de los días en los que ha tomado la medicación.

Anabel Pantoja, en 'Sábado deluxe'

Es algo que pudimos ver en un directo en el que no hablaba precisamente bien a su novio y también en 'Sálvame Okupa', donde la audiencia creyó que esta iba completamente borracha pero lo que no sabíamos es que el criticado estado de Pantoja en la casa se debía a la medicación. "Antes de entrar le conté lo que me pasaba a Lydia Lozano y le pedí que me cuidase dentro", ha confesado Anabel, revelando que su compañera era la única tertuliana del formato de Telecinco que conocía su adicción y que se lo confesó para evitar problemas en la casa de Guadalix de la Sierra en la que ambas convivieron juntas.

Su padre se entera en televisión

Ahora, el que está 'sufriendo' este problema es su novio Omar, que está intentando ayudarla en este proceso ya que Pantoja tiene claro que debe ponerse en manos de profesionales para poder superar este grave problema de adicción que sin duda podría traerle graves consecuencias de salud. Lo hará con el apoyo de toda su familia y es que todos los miembros de su entorno han sido conscientes de este problema desde hace ya un tiempo; todos... menos su padre. Pantoja confesó que este se estaba enterando en directo de lo que le sucede.