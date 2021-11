Durante la tarde del 3 de noviembre de 2021, la familiar de Antonio David Flores volvió a hablar en 'Sálvame' y dedicó unas palabras al excolaborador de televisión que no han pasado desapercibidas. "Ellos parecen muy finos, pero son muy verduleros. Tú no sabes lo que se me viene encima", explicaba la persona anónima, diciendo que tenía miedo de que incluso la agrediesen. "Son como gitanos", señalaba Kiko Hernández, relacionando a la comunidad gitana con la descripción dada por la familia de Flores.

Carlota Corredera en 'Sálvame'

"Tengo una cosa importante que decir. Como sabéis, ayer estuvimos escuchando en el programa el testimonio de la familiar de Antonio David Flores, que finalmente no ha querido dar la cara, y que, como ya os hemos contado, estaba muy atemorizada por si se descubría su identidad", empezaba diciendo Carlota Corredera nada más empezar el programa del jueves 4 de noviembre de 2021. "En su relato, hizo referencia a la comunidad gitana de forma despectiva. De igual manera, algunos de los colaboradores también se refirieron a esta etnia de una manera desafortunada", continuaba la presentadora.

"Ante el malestar que ha provocado en la comunidad gitana estas palabras, queremos, en primer lugar, rectificar y aclarar que en ningún momento hemos querido decir nada despectivo para la comunidad gitana", insistía Carlota Corredera. "Queremos pedir perdón a las personas gitanas que se hayan sentido ofendidas por esas palabras y aclarar que han sido unas expresiones muy desafortunadas hechas sin ninguna intención de ofender", volvía a recalcar la presentadora.

"Dejar claro que tenemos mucho respeto y consideración hacia esa comunidad, que sabemos que nos siguen desde hace muchos años y queremos que continúen, que continuéis, acompañándonos cada tarde. Desde aquí, nuestras sinceras disculpas y todo nuestro cariño, de verdad", terminaba Corredera, mandando un mensaje de cariño hacia la comunidad que la tarde anterior habían prejuzgado.

Las disculpas de Hernández

Nada más terminar el comunicado de disculpa por parte de 'Sálvame', Kiko Hernández también ha querido pedir perdón por sus palabras. "Todo nuestro respeto a la comunidad gitana. Si alguien se ha sentido ofendido, tiene nuestras disculpas. Pero vamos, que con mucho cariño y mucho afecto a la comunidad gitana", concluía el colaborador de televisión.