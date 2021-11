Los problemas se acumulan para la familia Flores - Moreno. Tras destaparse las supuestas infidelidades de Antonio David Flores y su posible "relación" con Marta Riesco, el malagueño se encuentra de nuevo en un aprieto. Una persona cercana a la familia se puso en contacto con Kiko Hernández en el mes de octubre para destapar las mentiras de Flores. El familiar se llenó de valentía y, dispuesta a contarlo todo, decidió citarse con el colaborador de 'Sálvame' en un hotel de Málaga. La intención de la desconocida era ofrecer una entrevista gratuita para desvelar secretos de la familia.

Kiko Hernández, en 'Sálvame', y Antonio David Flores

Sin embargo, debido a las "presiones" y las "advertencias" que había recibido, dio un paso atrás y no apareció frente a la cámara. El familiar en cuestión tenía mucho miedo, tal y como ella misma expresó: "Estoy acojonada, es que son capaces de agredirme". Hernández trató de tranquilizarla pero esta aseguró, aterrorizada, que tenía miedo de volver a su casa: "Yo no salgo del hotel esta noche", señaló. Además, insistió en que la familia del exmarido de Rocío Carrasco era "peligrosa": "Ellos parecen muy finos, pero son muy verduleros. Tú no sabes lo que se me viene encima". Asimismo, el colaborador comentó "son como gitanos", a lo que ella respondió: "Es que son, sí".

Tras lo ocurrido, el madrileño cubrió a la persona con una sábana y, con el objetivo de proteger su identidad, abandonaron el hotel malagueño. El colaborador explicó lo ocurrido en su programa y aseguró que nunca había vivido una situación como esa: "No sabía cómo gestionarlo". Asimismo, señaló que le sorprendió ver a esta persona atemorizada: "Estaba sentada en el suelo, agarrándose las piernas y temblando". Durante la conexión en directo, el exconcursante de 'Gran Hermano 3' informó que dicho familiar sufrió "un ataque de nervios" e incluso llegó a vomitar tras recibir constantes mensajes y llamadas.

Confirma la versión de Rocío Carrasco

Esta persona cercana a la familia mantuvo largas conversaciones con el comunicador, asegurándole que Antonio David no es la persona que aparenta ser; también, dio la razón a Rocío Carrasco. Además, se refirió concretamente a episodios del pasado, en los que, frente a los niños, el padre de Rocío Flores se refería a la madre de sus hijos como "la puerca". A todo esto, Flores respondió cargando sin paliativos contra 'Sálvame'.