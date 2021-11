Los constantes giros en la trama matrimonial de Antonio David Flores y Olga Moreno siguen dando mucho que hablar y, precisamente, vuelve a ser Rocío Flores quien da la cara en la pequeña pantalla. La andaluza no solo apuesta por una reconciliación, sino que también anuncia medidas legales contra muchas personas.

Olga Moreno, Rocío Flores y Antonio David Flores

El último tramo de 'El programa de Ana Rosa' durante la mañana del miércoles 3 de noviembre recibió a Rocío Flores en el "Club social". A modo de resumen de las últimas novedades, la influencer rememoró el momento en el que se derrumbó al conocer la ruptura. Sin embargo, su estado de ánimo fue muy diferente: con calma y confianza, aseguró que su familia seguiría unida.

"Estoy muchísimo más aliviada. La realidad es que mi familia es lo único que me importa en la vida, para mí es lo primero y vamos a seguir siendo una familia", sentenció justo después del vídeo. Sin embargo, no fue capaz de arrojar luz sobre cómo están ellos, aunque sí que reiteró que, para ella, Olga Moreno es su familia: "Lo va a seguir siendo hasta el día en que me muera". Sea como fuere, ambos siguen "viviendo en el domicilio conyugal".

Cuando Joaquín Prat le preguntó por la posibilidad de que ambos volviesen a estar juntos, Flores siguió "apostando por la familia": "A veces nuestra cabeza nos dice que hay que parar un pcoo. Por la parte que me toca, voy a seguir luchando por eso", sentenció. Asimismo, aseguró rotundamente que no se verían "conflictos o guerras escenificadas en los medios".

Anuncia medidas legales

Durante su colaboración en 'El programa de AR', Rocío Flores se mostró muy clara y anunció medidas legales contra todo el que le "acuse de poner una denuncia falsa". Estas palabras tienen que ver con muchos comentarios recibidos, relativos a los carteles que aparecieron con la cara de Antonio David Flores y la palabra "maltratador". La andaluza declaró que fue ella quien acudió a comisaría, puesto que su padre se encontraba en Madrid y no en Málaga.