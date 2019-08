'Sálvame' comparte su preocupación por Antonio Tejado a causa de un "problema serio": "Ha pedido ayuda"

El martes 27 de agosto, el equipo de 'Sálvame' desvelaba que Antonio Tejado, colaborador habitual del programa, habría enviado vídeos "subidos de tono" a una chica de Lleida. El propio protagonista, ausente desde hacía días en el plató, envió varios mensajes a la dirección del programa asegurando que no volvería a 'Sálvame', apenas un día antes de que protagonizar una llamada en directo para confirmar dichas intenciones. Una decisión que generó cierta preocupación entre sus compañeros.

María Patiño habla sobre Antonio Tejado en 'Sálvame'

En la tarde del jueves 29 de agosto, los colaboradores de 'Sálvame' tuvieron ocasión de hablar sobre Tejado, con quien Rafa Mora había podido hablar por teléfono y "lo había dejado muy preocupado". "Nunca lo había visto así ni anímicamente, ni físicamente. Creo que está en una situación límite en la cual necesita ayuda", declaró el colaborador, antes de confesar que "se había quedado fastidiado", porque no podía ayudar a Tejado. "La verdad es que me siento mal por no haberme dado cuenta de que mi amigo tenía un problema grave", reconoció Mora.

Ante las palabras de Rafa, Kiko Hernández consultó acerca de la situación de Tejado con María Patiño, dada la cercanía que mantenía con la familia de su compañero. "Antonio ahora mismo está en las mejores manos. Ha tenido la capacidad de algo tan maravilloso como pedir ayuda y la familia ha reaccionado", desveló la colaboradora, algo emocionada, antes de señalar que le correspondía a Antonio Tejado "si quería o no compartirlo". "Estamos hablando de un problema serio que ha logrado verbalizar con la gente que quiere. Y lo más importante es que ha pedido ayuda y se le va a ayudar", prosiguió Patiño.

"Ha dejado de mentirse a sí mismo"

María Patiño añadió que Tejado estaba en "un momento de absoluta soledad" y que tampoco ella había sido consciente de nada de lo que ocurría. "Comienza un camino para Antonio en el que ha dado un paso adelante y, al menos, ha dejado de mentirse a sí mismo, que es lo más importante", concluyó la colaboradora, tras reconocer que su compañero "la había sorprendido para bien". Unas palabras tras las cuales Hernández reconoció "sentir no haber notado" lo que estaba ocurriendo ni tampoco haber estado atento a las "llamadas de atención de Antonio Tejado". "A veces te acostumbras a un tipo de comportamiento, pero si rascas un poquito, te das cuenta de que hay un problema mucho más grave en el fondo", declaró Kiko.