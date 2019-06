'Sálvame' responde a las polémicas palabras de Beatriz Talegón: "Es criticar a la gente que ve el programa"

La política Beatriz Talegón se ha convertido en centro de la polémica después de que un vídeo grabado en 2018 se haya hecho viral. En él, Talegón recogía las supuestas diferencias que se detectaban en una sociedad en función de los que se veía en televisión. "El programa más visto de la tele, para que nos hagamos una idea, dice mucho de los perfiles. Allí, en España, es 'Sálvame'. Aquí lo más visto son los informativos", declaró la política durante su intervención en una conferencia celebrada en Barcelona, haciendo referencia a Cataluña.

Lydia Lozano, Gema López, Antonio Tejado y Belén Rodríguez opinan sobre el vídeo de Beatriz Talegón en 'Todo es mentira'

Talegón participaba entonces en "Directes a la República", una ponencia en la que también intervenía Gabriel Rufián, donde declaró que era "muy diferente la sociedad que se creaba" al dar un "tipo de entretenimiento y de información". Unas palabras tras las que comparó el carácter humorístico, irónico e informativo de 'Polònia' frente a 'Supervivientes', "un grupo de gente en pelotas en una playa que no había hecho mucho más que echar un polvo con uno o con otro". "Con todos mis respetos, ¿eh?", añadió Talegón tras su discurso.

Con motivo de este vídeo viral, el equipo de 'Todo es mentira' lo compartió con algunos de los colaboradores de 'Sálvame', que no se mostraron nada contentos ante el discurso de Talegón. "No me sorprende nada. Yo he estado en muchísimos programas que han sido muy criticados. Uno en los que yo estuve, donde más se veía era en Cataluña, España", declaró Lydia Lozano, quien apeló a la política para afirmar que "muchísima gente", con distintos perfiles, veía 'Sálvame' y que ella "salía con gente normal". De hecho, la colaboradora instó a Talegón a que comprobara cuánta gente veía el formato de Telecinco en Cataluña.

"Hay que respetar a los demás"

"Yo soy de las que les molesta que les digan cómo tengo que entretenerme", opinó por su parte Gema López, antes de señalar que ella "se entretenía como le daba la gana". "Mi mando a distancia es democrático. Soy capaz de ver 'Sálvame', un informativo, un documental de La 2 o leerme un libro estupendo", declaró la colaboradora, quien defendió que "había que respetar al público". "Yo respeto su amarillo y me encanta que cada uno piense lo que quiera, pero hay que respetar a los demás", opinó por su parte Antonio Tejado, haciendo referencia a los lazos de los independentistas catalanes.

El sevillano afirmó que "cada uno podía hacer lo que quisiera" siempre y cuando "respetara a los demás". "Me parece una opinión dictatorial. Ya que defiendes la libertad, aplícatelo a ti misma", concluyó Tejado. "La dignidad la lleva uno mismo esté donde esté. Desde luego la dignidad no es lo de esta señora, criticando a los compañeros", señaló por su parte Belén Rodríguez. "Ya no es criticar a 'Sálvame', es criticar a la gente que ve el programa, que evidentemente son muchos", declaró la colaboradora, que afirmó que, si llamaban a Beatriz Talegón desde el programa "seguro que iba".