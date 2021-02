'Sálvame' emite un vídeo de Kiko Rivera en 2006 hablando de su madre: "Sus amistades son chupópteros"

Durante la tarde del 2 de febrero, 'Sálvame' emitía unas imágenes inéditas hasta la fecha de Kiko Rivera. En el vídeo, fechado en el año 2006, el DJ respondía al periodista Gustavo González diversas preguntas sobre su familia y, en especial, sobre su madre , incluyendo sus relaciones con Julián Muñoz, María del Monte o Encarna Sánchez.

Las imágenes inéditas de Kiko Rivera en 'Sálvame'

En el vídeo, Rivera aborda el hecho de que su madre decidiera ingresarle en un internado, así como su relación con esta durante estos años: "Mi madre siempre estaba trabajando. Me iba a recoger mi tío o me cogía yo el tren o el autobús, donde fuera. Pero que tampoco ha sido de los peores años de mi vida". Llegó también a pronunciarse sobre la relación de Isabel Pantoja con Julián Muñoz: "Si mi madre es feliz, automáticamente yo soy feliz. Mi madre no está por interés, está por amor".

El exconcursante de 'GH Dúo' también negaba que su madre hubiese cuidado más a su hermana, Chabelita Pantoja, que a él. Incluso hacía referencia a que su madrina, María del Monte, no tenía las "puertas cerradas" a visitarla. En cuanto a la relación de su madre con esta y con Encarna Sánchez, Rivera decía de forma tajante: "Mi madre no es lesbiana". Preguntado sobre por qué tantas amistades daban la espalda a Pantoja, Rivera espetaba: "Porque la mayoría son chupópteros y chupópteras. Van a aprovecharse. Mi madre es muy buena".

Kiko Rivera reacciona a las imágenes

Posteriormente, un reportero de 'Sálvame' acudía a casa de Kiko Rivera a preguntarle su opinión sobre las imágenes que acababan de ver la luz. Despreocupado, el DJ contestaba: "Esa imágenes a mí me dan igual, hace ya más de 10 años de eso. Era un chaval que estaba metido donde estaba metido, y otros me pagaban sabiendo como yo estaba... Allá ellos con su conciencia", finalizó de forma tajante en referencia a que Gustavo González podría haberse aprovechado de él en un momento en el que él padecía una adicción.