María Teresa Campos y Kiko Rivera vuelven a 'Sábado deluxe' y 'Domingo deluxe' el 30 y 31 de enero

Casi cuatro meses después de que María Teresa Campos visitara por última vez 'Sábado deluxe' y acabara enfrentándose a Jorge Javier Vázquez, la veterana comunicadora regresa al formato de Telecinco el sábado 30 de enero para reencontrarse con el presentador. Una entrevista a la que seguirá, un día después, en la versión de 'Domingo deluxe', el regreso de Kiko Rivera, quien promete desvelar más cosas sobre su madre, Isabel Pantoja.

María Teresa Campos y Kiko Rivera en sus últimas visitas a 'Sábado deluxe'

La invitación de ambos en los programas de las noches de fin de semana se dio a conocer durante la emisión de 'Sálvame' en la tarde del viernes 29 de enero, donde el equipo quiso sorprender a Jorge Javier al comunicarle que tendría un encuentro con María Teresa Campos al día siguiente, dado que solo le habían advertido que tendría una importante cita con alguien conocido. Un anuncio que llegaba, además, horas después de que se anunciara el fichaje de la comunicadora para ponerse al frente del formato 'La Campos móvil' en Mediaset, donde Campos tendrá ocasión de conversar con distintos invitados en un camión. El encuentro, además, se producirá poco después de otras polémicas surgidas en torno a la matriarca de las Campos, como su tensa entrevista con Emma García en 'Viva la vida' o su reciente enfado con Isabel Gemio.

"Tengo dudas de que te apetezca hacer lo que tienes que hacer", confesó David Valldeperas, antes de darle la noticia al presentador, quien confesó no sentir precisamente "ganas" de reencontrarse con Campos, pero sí que opinó que "es una entrevista totalmente distinta a la que hemos tenido en años anteriores porque no hemos tenido la conversación previa". "Creo que estamos en un punto en el que ninguno de los dos se va a callar nada. Lo vamos a decir con la mejor de las formas y vamos a pasar a limpio todo lo que no hemos pasado antes", añadió Vázquez, quien minutos después comunicó que Kiko Rivera regresaría a 'Domingo deluxe' tan solo una semana después de su última visita, en la que lanzó un ultimátum a su madre que, al parecer, no ha sido respondido. "Aunque os parezca increíble, todavía queda tela por cortar", comunicó el presentador, antes de dar la noticia y presentar el programa del domingo 31 de enero bajo el título "Kiko Rivera. No hay vuelta atrás".

"Se están posicionando a favor de mi madre"

Como parte del cebo, el programa de Telecinco emitió un extracto de una conversación previa de Rivera, por teléfono, con un miembro del equipo de 'Domingo deluxe'. "No hemos recibido respuesta ninguna ni por abogados, ni por paloma mensaje, ni por nada", declaraba el invitado, para después señalar que "estamos atentos a cualquier movimiento, ya no solo de mi tío, sino del que venga". "No hay una cosa que desee más. Que ellos den el primer paso. Y que se atengan a las consecuencias, por supuesto", manifestó Kiko, quien defendió que "la gente tiene derecho a opinar y mi hermana, también", para después confesar que no entendía que Chabelita Pantoja dijera "que yo la he ridiculizado, cuando eso no es cierto", haciendo referencia a las revelaciones que había hecho el propio Kiko en su anterior entrevista, donde afirmó que su madre había lanzado insultos xenófobos contra su hija menor. "Mi hermana, diciendo que ella no se va a posicionar a favor de nadie, es mentira. Se están posicionando a favor de mi madre", apuntó Rivera, antes de pedir "a mi hermana y a mi prima que no me cuenten historias, que para historias ya tengo yo la mía".