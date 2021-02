Kiko Rivera, a Isa Pantoja, en 'Domingo deluxe': "¿Eres tú quien habla o lo están haciendo por ti?"

El domingo 31 de enero, Telecinco emitió una nueva entrega de 'Domingo deluxe' en la que Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores tuvieron la ocasión de entrevistar, una vez más, a Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja acudía al programa tan solo una semana después de su última visita, dispuesto a desvelar más cosas de la tonadillera a raíz de su silencio. Además, aprovechó la ocasión para anunciar no solo que había comenzado a tomar medidas legales contra Pantoja y su tío Agustín, sino que también lanzó un mensaje a su hermana, Isa Pantoja, y a su prima Anabel Pantoja.

Kiko Rivera habla sobre su conflicto familiar en 'Domingo deluxe'

Durante la entrevista, Antonio Rossi desveló que Pantoja se mostraría "orgullosa" y "altiva" durante sus conversaciones clandestinas con los medios, e incluso confesó a Kiko que "la frialdad con la que habla de ti, asusta". "Esto solo ha comenzado", aseguró el invitado, tranquilo y nada sorprendido, tras lo cual afirmó que, aunque en un principio había creído que no se trataba de "una guerra", con el paso de los días "llega un momento en el que hay que posicionarse, aunque no lo hagas público". Unas palabras con las que Rivera abordó la situación de su prima Anabel, quien siempre había asegurado ser neutral en la disputa familiar. "Está superpreocupada por si voy a hablar mal de ella. No lo voy a hacer", aseguró el sevillano, para después declarar que "la quiero con locura y, además, entiendo perfectamente su postura". "Yo no me he sentado con ella ni con mi hermana para contarles los motivos por los que estoy haciendo esto. No lo saben", desveló Rivera.

"Ni siquiera lo sabéis vosotros, porque yo no los he dicho. Ahora está hablando un hijo dolido que está hasta los cojones", añadió el invitado, que se negó a compartir dichas razones. "Yo he hablado, pero pocos habéis visto los papeles. Hay motivos más que suficientes", apuntó Kiko, para después matizar que "puedes estar conforme con las formas o no". "Cada uno es dueño de su vida y he decidido hacerlo de esta manera", manifestó Rivera, quien quiso dejar claro que llevaba años preguntando a su madre sobre la herencia de Paquirri y ella siempre le había asegurado que "no hay nada". "La parte económica ya pasa a un segundo plano, pero la parte moral, duele mucho más", confesó el sevillano, a quien Jorge Javier planteó la posibilidad de que le pidiera a Isa y Anabel que se posicionaran. "No les voy a pedir jamás que tomen partido públicamente", reconoció Kiko.

"Que venga aquí y diga lo que piensa de verdad"

"En más de una ocasión, mi prima Anabel no sabe ni cómo contestar la pobre, porque está sufriendo de verdad", observó Rivera, antes de criticar de su prima que "no se posiciona, pero tira un poco más para mi madre y eso se nota". "He escuchado de su boca que 'mi tía no va a perdonar nunca a mi primo'. Aquí el que no quiere hablar con su madre, soy yo. No estoy buscando su perdón", manifestó Kiko, seguro de que no dejaría de hablar ni a Anabel ni a Isa por sus posturas en el conflicto. "La importancia de todo esto es la dependencia que tienen. Y yo lo acepto", soltó el invitado, quien animó a su prima a que "venga aquí y diga lo que piensa de verdad".

"Las dos saben que todo lo que digo es verdad, pero entiendo que diga que se lo debe todo a mi madre", confesó Rivera, antes de lanzar una pregunta a Isa, de quien afirmó que "no he ridiculizado a mi hermana en ningún momento", al contrario de lo que ella misma había afirmado en televisión. "Yo me equivoqué y me puse a favor de mi madre cuando hablaba mal de mi hermana. Yo le pregunto a ella ahora: ¿eres tú, o están hablando por ti? ¿Te está ocurriendo lo mismo que a mí?", lanzó el sevillano. Rivera afirmó entonces que "mi madre tiene un don para manipular", algo que conocía por experiencia propia. "Si quieres, veníos a casa las dos, nos sentamos y os enseño cosas. Y luego tú haz lo que quieras. Pero creo que estás en tu derecho de conocerlo todo, hasta lo que no se puede enseñar aquí", propuso Kiko.