Samantha Vallejo-Nágera se disculpa por su comentario homófobo a Roscón: "Me he expresado mal y nada más"

Las palabras Samantha y Roscón fueron tendencia en redes sociales durante todo el lunes 1 de febrero a raíz de que Samantha Vallejo-Nágera publicase un vídeo junto a su hijo Roscón en el que le informaba a este que los chicos tienen que bailar con chicas. Los espectadores del vídeo se echaron las manos a la cabeza por este comentario homófobo y no dudaron en mostrar su desaprobación a la cocinera.

Samantha Vallejo-Nágera en su vídeo de disculpa

El vídeo se hizo viral y se convirtió en noticia en muchos medios de comunicación formando un revuelo que la propia chef no se podía ni imaginar. Por ello, decidió grabarse por la noche en un nuevo vídeo colgado en sus redes sociales "para intentar aclarar todo lo que ha sucedido a raíz de mi video cocinando con Roscón", reconoce en un inicio.

"Lo primero de todo quiero pedir disculpas porque no ha sido para nada mi intención herir u ofender a algunas personas", asegura Vallejo-Nágera, antes de añadir: "Me he expresado mal y nada más". Acto seguido, pasa a hablar de su hijo, reconociendo que "es un niño genial" y agradece mucho a todos sus seguidores por el cariño mostrado en general hacia él. "Para mí es un orgullo ser su madre y dejarle ser como es. Que se disfrace de lo que se quiera disfrazar y que juegue con lo que quiera jugar", afirma contundente.

"Ser felices sin herir a nadie"

La cocinera despide su comunicado esperando que "podamos seguir todos disfrutando de Roscón, siendo todos felices sin herir a nadie que así es como le quiero educar. Lo siento muchísimo. Gracias". Muchos compañeros de profesión y de 'MasterChef' han mostrado su apoyo en los comentarios de la publicación, como Ona Carbonell que le escribe "Eres una madraza" o Marta Torné con un "Yo te adoro. ¡Os adoro a los dos!", así como exconcursantes de la versión de anónimos del talent que también han animado a la chef tras su mensaje.