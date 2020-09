Samantha Vallejo-Nágera ('MasterChef Celebrity 5'): "No nos inventamos cosas en 'MasterChef', sino que surgen"

Samantha Vallejo-Nágera vuelve a las cocinas de 'MasterChef Celebrity' en su quinta edición, la primera marcada por completo por el coronavirus. La jueza explica cómo se han enfrentado a las nuevas entregas y qué tal es el plantel de concursantes que conforman la temporada. Además, también tiene tiempo para explicar algunas de las polémicas que protagonizaron 'MasterChef 8' por los cambios en la mecánica.

Samantha Vallejo-Nágera en la presentación de 'MasterChef Celebrity 5'

'MasterChef Celebrity 5' es la primera edición que hace frente en todos sus programas al coronavirus. ¿Cómo han sido las grabaciones?

Yo soy muy positiva y no voy a poner ningún problema. Hemos estado superaislados, hemos grabado y viajado genial y hemos trabajado que, hoy en día, es una maravilla. No te puedo decir más que Shine Iberia es una productora increíble porque ha conseguido hacerlo todo bien para poder grabar. No ha habido ningún contagio en toda la grabación, hemos hecho una edición increíble.

Cuando empieza la edición, empiezan las tramas. Es la trama que arranca y van pasando cosas que nos acompañan a lo largo de toda la trama. Es la introducción, desarrollo y conclusión de un cuento que se llama 'MasterChef Celebrity 5' y que os lo vais a pasar muy bien.

¿Quién te ha sorprendido como cocinero?

No te lo voy a decir porque te desvelaría cosas y serían spoilers. Pero lo que sí te voy a contar es que es una edición en la que los personajes son muy variopintos. Tenemos una política, que es Celia Villalobos, que nunca habíamos tenido a nadie parecido porque, además, es una persona con mucho temperamento. Ainhoa Arteta también tiene mucho temperamento y es una cantante de ópera espectacular que cocinando se pone a cantar y yo me desmayo en ese momento. Florentino Fernández, que es la persona más rápida y habilidosa mentalmente, pero aparte de eso es un gran fan del programa y el respeto que tiene por nuestra profesión y la seriedad con la que estuvo en las pruebas son una muy buena lección, y su sentido del humor.

Tenemos a Melani Olivares, a Raquel Meroño, a Raquel Sánchez Silva, a Laura Sánchez, con esa sonrisa, que es insoportable verla, qué guapa. A Chikilicuatre, a Perico Delgado, a La Terremoto de Alcorcón, a Josie, a Jesús Castro, a Juan José Ballesta, que es un niño malo... Los personajes son tan variopintos que eso es lo que mola de 'MasterChef'. Los castings de la productora son inmejorables y tenemos una edición llena de viajes, de exteriores maravillosos, de pruebas de cocina que yo diría que son casi imposibles. Hay mucha diversión, lo vais a pasar muy bien, yo creo que hoy en día es lo que hace falta. En mi vida ahora mismo necesito un 'MasterChef'.

Aspirantes de 'MasterChef Celebrity 5'

Con este casting tan variopinto que tenéis, ¿qué es lo que les hace especial respecto a los anteriores?

La gente llegó con mucha ilusión al venir de una pandemia y el encierro. Es polémica de cocina, de broncas, de diversión, de piques, de risas, de enamoramientos... Es muy divertida.

No podemos dejar 'MasterChef' igual todos los años. No es que inventemos cosas, es que surgen cosas. Es como ahora en 'MasterChef Junior', que estamos grabando para Navidad, han surgido cosas. Nosotros tomamos las decisiones en caliente, que para eso somos jueces y para eso llevamos muchos años haciendo el programa y sabemos perfectamente la mecánica. Al que no le guste... Hoy en día, como todo el mundo opina de todo, es un horror. Todo el mundo sabe de cocina, todo el mundo es juez, todo el mundo es médico y ahora con lo del coronavirus sabe qué va a pasar, todo el mundo adivina el futuro... Yo no puedo más.

Según vimos en la rueda de prensa, Pepe Rodríguez va a tener el papel de poli malo.

Eso han dicho, pero yo creo que somos todos iguales. Está clarísimo que yo soy la buena, que es lo que me gusta. Jordi Cruz con los celebrities está más suave, es verdad, además está más divertido y más dicharachero. Pepe Rodríguez es exigente y le gusta mucho hacer de rabiar a los celebrities.

El jurado de 'MasterChef Celebrity 5' en la prueba final

Tú estás con los comensales en las pruebas de exteriores. ¿Cómo ha sido grabar con ellos en las condiciones de la pandemia?

Las comidas se hacían en exterior, todos con distancia de seguridad y llevando su mascarilla y lo han disfrutado más que nunca. La gente está deseando venir a 'MasterChef' de comensal y quiere hacer cosas porque no pasa nada. Es divertidísimo. Lo importante es que la productora se lo ha tomado en serio y la mascarilla se ha llevado durante todo el momento de la grabación y se la han quitado al ir a comer, como en cualquier restaurante, pero no ha habido ningún contagio, ningún problema y está todo controlado, grabado y muy "diversionado".

Tuvimos una prueba con los abuelitos y ese día decidimos hacerles un programa

Los seniors son los que más cocinan porque la cocina es un cúmulo de experiencias a lo largo de la vida. El que cocina bien a los 20, imagínate cómo cocinará a los 80. Tuvimos una prueba con los abuelitos, que la vais a ver, y ese día decidimos hacerles un programa, ya que este año ha sido muy duro para ellos. Estamos buscando ya concursantes para un programa senior.