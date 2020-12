Samuel L. Jackson protagonizará y producirá la miniserie 'The Last Days of Ptolemy Grey'

Apple continua sumando estrellas a sus filas. Y según informa The Hollywood Reporter, la última en unirse es Samuel L. Jackson, que protagonizará y producirá 'The Last Days of Ptolemy Grey', una miniserie de Apple TV+ que adaptará la novela homóloga de Walter Mostley que, también, se encargará de escribir su guión.

Samuel L. Jackson

La ficción, que estará compuesta por seis episodios de una hora de duración. se centrará en un hombre de 91 años (Jackson) que sufre demencia y que es olvidado tanto por su familia y amigos como por él mismo. Sin embargo, cuando es capaz de recuperar brevemente sus recuerdos, utiliza esos fugaces momentos de lucidez para encontrar la verdad que se escode tras la muerte de su sobrino y para aceptar su pasado.

Mosley ha publicado más de sesenta novelas y recientemente fue distinguido con la medalla del Premio Nacional del Libro por su contribución a las letras estadounidenses. Varias de sus obras han sido adaptadas al cine y a la televisión, aunque quizás la más conocida sea la película de 1995 "El demonio vestido de azul", protagonizada por Denzel Washington. Además, ha escribió para la serie 'Snowfall' de FX y, brevemente, para 'Star Trek: Discovery' de CBS All Access.

De vuelta al UCM

'The Last Days of Ptolemy Grey' supondrá el segundo proyecto televisivo de Jackson en toda su dilatada carrera. Porque, aunque aún no le hayamos visto en un papel protagonista en televisión, en septiembre se publicó que el actor iba a volver a interpretar a Nick Fury en una nueva serie de Disney+ que, como confirmó la compañía ante sus inversores hace apenas una semana, se basará en los cómics "Secret Invasion".