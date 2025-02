Sandra Barneda repite su viral "¡Por favor!" en la playa de 'La isla de las tentaciones': "Se acabó"

Por Pablo Fernández Pérez | |

La octava edición de 'La isla de las tentaciones' está siendo intensa para todos. Los concursantes están protagonizando momentos surrealistas, los memes de Montoya están recorriendo el mundo y los espectadores estamos disfrutando de las vistas. Pero, especialmente, no cabe olvidar a la persona que más deporte está haciendo en la edición. Y no, no es ningún concursante haciendo "edredoning", sino Sandra Barneda. La presentadora no para de verse obligada a correr por las playas de República Dominicana.

Sandra Barneda separando a los concursantes

En el pasado programa del 12 de febrero, Tadeo Corrales , el panel de plástico transparente en el que, a cada lado, se coloca un miembro de la pareja para, sin decir ni una palabra,. Él ya estaba esperando allí cuando ella llegó corriendo al punto de encuentro. Una vez se encontraron,a pesar de las advertencias de Barneda:

Finalmente, el tiempo se acabó. "Lo siento, chicos, se ha terminado el tiempo. Tadeo, necesito que te vayas, puedes volver a la villa con tus compañeros. Espero que te haya servido", le decía la presentadora. A continuación, él se iba y ella se daba la vuelta pero, lo que parecía un final tranquilo, rápidamente cambiaba de tono. "¡No me quieres!", gritaba Sthefany, comenzando un duelo de gritos entre ambos en el que se escuchaban cosas como: "¡Eso es mentira!", "¡Eres una falsa y una mentirosa!", "¡La otra se quedó en tetas en tu habitación!" o "¡Te vas solito, te quedas con ella!". Mientras tanto, Sandra Barneda intentó frenar la situación: "Se acabó". Sin embargo, la joven concursante empezó a correr hacia su pareja.

Más paciencia que una santa

Inmediatamente, Barneda exclamaba "¡Por favor, Sthefany!", pero no servía de nada, ella seguía corriendo. La presentadora, ante la situación, tuvo que tomar otras medidas: salir corriendo detrás y separarlos a la fuerza interponiéndose en medio de ambos. "¡Chicos, por favor, no! Lo siento. Tadeo, fuera, necesito que te vayas. Tadeo, por favor. ¡Chicos, por favor!", exclamaba Barneda. Al final, conseguía separar a la pareja y les dedicaba una reprimenda por haberse saltado las normas.