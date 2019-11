El aviso de Santi Burgoa a Alba Carrillo antes de entrar a 'GH VIP 7': "No hagas edredoning"

La casa de Guadalix sacó a la luz la relación ente Alba Carrillo y Santi Burgoa, desconocida para el público hasta que la modelo lo confesó. Si algo dejó claro la concursante de 'GH VIP 7' es que está totalmente enamorada del presentador de Cuatro y está ilusionada con esta nueva relación. En una noche de charla entre amigas, Alba le contó a Estela Grande la petición del periodista antes de que entrara en la casa: "No hagas edredoning, por favor".

Alba Carrillo y Santi Burgoa

Las dos concursantes siguieron intercambiando confidencias y la modelo le reveló lo que siente hacia su pareja: "El día que estábamos ya en el hotel le llamé para despedirme y se puso a llorar". La ex de Feliciano López no podía quitar la sonrisa de su cara y añadió que pensó "me muero, es él". La colaboradora de 'Ya es mediodía' reveló lo que le gusta de Santi: su inteligencia, las aficiones que comparten y también que "no se puede estar más bueno".

"Tengo unas ganas de salir, verle y decirle que le quiero", le confesó a Estela. En medio de la conversión que estaban manteniendo tumbadas en la cama, Alba dijo en tono de broma, "Ahora salgo y está con otra, ¿te imaginas?". La mujer de Diego Matamoros le dijo que no se preocupara, pero puede ser que la modelo se sorprenda cuando salga de la casa por los rumores de infidelidad del presentador.

Rumores de infidelidad

'Socialité' dio la noticia de que una joven se había puesto en contacto con el programa afirmando que el copresentador de 'Cuatro al día' le había escrito a través de las redes sociales con el fin de entablar una relación íntima. Una reportera del programa de Telecinco se puso en contacto con Burgoa pero se limitó a decir que "lo que tenga con Alba o haya tenido no es asunto de nadie".