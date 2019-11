Alba Carrillo y Antonio David, enfrentados en 'GH VIP 7': "Me arrepiento de haber perdido mi tiempo contigo"

*En elaboración

La noche del martes 5 de noviembre, ' GH VIP 7 ' celebro una nueva gala en la que Maestro Joao Adara Molinero se convirtieron en salvados frente a Gianmarco Onestini Alba Carrillo . De hecho,, a raíz de la decisión que Mila Ximénez tomó en la novena gala del reality como jefa de la casa: optó por salvar a Flores en lugar de a Alba, a pesar de que llevaba varias semanas consecutivas nominada, algo que no gustó nada a la implicada.

Alba Carrillo y Antonio David discuten frente a sus compañeros en 'GH VIP 7'

"En relación con Mila, no tengo ningún problema", aseguró Alba Carrillo, antes de confesar que no había hablado con Antonio David porque no había surgido. "Por mucho que intente solucionar el problema, no lo voy a hacer con ella. Y sé que soy aquí el responsable de todo, así que prefiero dejarlo estar", declaró Flores, quien opinó que le había hecho la convivencia más fácil a Carrillo, que ella a él. "Yo he dado mucho más en esta relación que hemos tenido. No me esperaba ciertos comentarios que hizo la noche de la gala, que me parecieron golpes bajos", remató el concursante, desatando el conflicto con Alba Carrillo, que se apresuró a negar sus palabras.

"Eso no es así. Hemos intentado tener cordialidad, porque al final nos beneficia por supervivencia", declaró por su parte Alba, antes de criticar que Flores hubiera mencionado a Fonsi Nieto, su expareja, en la conversación que les habían mostrado. "Mucha gente te ha oído hablar de temas muy personales", añadió la concursante, quien matizó que ella ni siquiera había mencionado el nombre de la exmujer de Antonio David, Rocío Carrasco, lo que desencadenó un enfrentamiento entre ambos en el que Carrillo declaró que no le daba la gana permitir que su compañero tergiversara las cosas. "Me estás atacando, porque has sacado a mi ex, cuando yo he tratado de ser súper aséptica aquí contigo", le reprochó la colaboradora.