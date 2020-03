Santiago Segura dona el dinero de su entrevista en 'Sábado Deluxe' a la lucha contra el coronavirus

Santiago Segura ha acudido al plató de 'Sábado deluxe' para relatar cómo está pasando la cuarentena confinado en casa con su mujer y sus hijas y para hacer una valoración de la situación tan insólita que estamos viviendo. Esta visita tenía un objetivo más y es que el actor ha decidido donar de manera íntegra el dinero que ha cobrado por dar esta entrevista a los profesionales sanitarios y poner así su granito de arena en la lucha contra el coronavirus.

Ha sido el propio Santiago Segura el encargado de dar la noticia en una conexión con la Natalia Sánchez. "Natalia, tu sabes que yo ya había donado pero quiero que sepas que mi caché de esta noche también lo voy a donar", decía Segura. La actriz de 'Los Serrano' puso en marcha la iniciativa #yomecorono junto a su marido, el también actor Marc Clotet, con el objetivo de recaudar dinero para la lucha contra el COVID-19.

El director de cine ha señalado la importancia del humor para sobrellevar los días de encierro e incertidumbre: "No hemos encontrado la vacuna contra el coronavirus, pero parte de esa vacuna es el humor". Segura ha puesto el ejemplo de los memes que inundan las redes sociales: "¡Cuánto talento hay!". No obstante, también ha reconocido que atraviesa momentos de desánimo.

María Patiño ha querido saber cómo se evade el actor cuando le "da el bajón" y este ha reconocido que con lo hace con la comida. Segura ha explicado, sus dotes proviene de su participación en 'MasterChef Celebrity 3': "Salí siendo un gourmet". Aunque matizó que intenta no cocinar para no comer tanto y así no ganar peso. Entre risas, Segura ha revelado que llega a pesarse dos veces al día en distintas básculas. "Estos días he engordado dos kilos", ha dicho el director de "Torrente".

"Soy un ciudadano ejemplar, no salgo"

Jimmy Giménez-Arnau ha querido saber si Santiago Segura está cumpliendo estrictamente con el confinamiento decretado por el Gobierno. El actor ha asegurado que no ha salido de su casa en estos quince días: "Soy un ciudadano ejemplar y no salgo ni para comprar el pan". Además, ha explicado que muchas noches no termina de creerse lo que está pasando y que se siente como en una película de ciencia-ficción.