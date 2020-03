El reproche de Jorge Javier Vázquez a los políticos: "Fijaos en los españoles cuando todo esto acabe"

El coronavirus está ocupando la programación televisiva casi al completo, incluido 'Sábado deluxe', quienes también quisieron informar acerca de esta crisis analizando su última hora en una parte del programa. Respecto a las de las nuevas medidas del gobierno pudieron contactar con la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien sigue guardando cuarentena en su casa por haber dado positivo por segunda vez en el virus.

Jorge Javier Vázquez e Irene Montero en la conexión en 'Sábado Deluxe'

Antes de despedir a Montero, Jorge Javier Vázquez se confesaba con ella al transmitirle el "miedo" que tiene ante lo que pueda pasar una vez acabe la crisis: "Has dicho que, cuando termine esto, os vais a tirar los trastos. Madre de Dios la que nos espera", decía refiriéndose a los políticos. Mientras la ministra asentía a sus palabras, el presentador pudo desahogarse: "Lo último que esperamos, como sociedad, ya que nos pedís mucho a los españoles, es que cuando todo esto acabe, los políticos no entréis en una guerra que divida aún más a la sociedad", expresaba.

"Yo creo que ya hay una grieta, pero creo que tenéis la responsabilidad de no ahondar en esa división cada vez más tremenda", continuó opinando Jorge Javier, ante lo que Irene Montero coincidía: "Igual que creo que tienes razón en parte en que hay personas expresando rabia, este país, en un momento de dificultad como este, está teniendo muchas muestras de solidaridad", respondía la política al presentador.

Quién tiene que copiar a quién

"Cuando se sale a los balcones a aplaudir, nadie nos pregunta a quién hemos votado. No solamente creo que haya quien esté interesado en alentar la división, también creo que esta sociedad está sacando lo mejor de sí", continuaba respondiendo Irene Montero antes de dar una moraleja final. "Si no nos apoyamos los unos a los otros, no somos capaces de afrontar los tiempos difíciles y esa enseñanza la están poniendo de manifiesto los españoles, independientemente de a quién voten", decía antes de despedirse respecto a esas dos Españas que nombraba Jorge Javier. Éste, para acabar, le lanzó una última reprimenda: "Bueno, pues fijaos en los españoles cuando todo esto acabe".