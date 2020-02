Sarah Hyland ('Modern Family'): "Hemos aplacado a los trolls con todo nuestro ingenio"

'Modern Family' ha formado parte de la vida de millones de personas durante más de una década, pero, sobre todo, ha vertebrado las trayectorias personales y profesionales de su extenso elenco. Como a muchos de esos intérpretes, hemos visto crecer y madurar a Sarah Hyland y Ariel Winter, más conocidas como Haley y Alex Dunphy, y, dentro de poco, viviremos junto a ellas el final de la serie. Con motivo de ese inminente desenlace, ambas actrices nos han compartido sus reflexiones, anécdotas y momentos más complicados vividos durante su tiempo invertido en una de las sitcoms más populares de la historia de la televisión.

Ariel Winter y Sarah Hyland junto a Nolan Gould

¿Cómo está siendo despedirse de 'Modern Family'?

Ariel Winter: Es muy triste. Todo el reparto nos queremos los unos a los otros y a la serie, pero han sido 11 años y creo que la gente está preparada para hacer cosas nuevas. Es una pena que no vayamos a vernos todas las semanas, pero ha sido la mitad de mi vida. Entré con 11 años y tendré 22 cuando acabe. Es mucho tiempo.

Sarah Hyland: Estoy muy agradecida de haber participado en una serie tan longeva. Los fans de la serie todavía se ponen en contacto con nosotros y les sigue encantando, lo cual es increíble, pero tengo muchas ganas de grabar el final, de absorberlo todo.

¿Cuánto ha cambiado Haley en el transcurso de la serie?

Es complicado crecer ante millones de personas que piensan que pueden opinar sobre todo lo que haces

Es increíble ver cómo ha cambiado con el paso de los años. Si te fijas en las tramas y los arcos argumentales de todos, creo que Haley es la que más ha cambiado. Ha madurado. Siempre ha tenido un gran corazón y ama a su familia, pero como cualquier adolescente, también les odia en cierta medida. La hemos visto cometer y reconocer errores, y después cometerlos de nuevo, pero me alegro mucho de cómo ha crecido y evolucionado. En esta temporada, ha habido momentos en los que se ha visto obligada a madurar aún más, pero creo que lo está llevando bien. Toda madre primeriza tiene que pasar por lo que está pasando Haley. Sobre todo si tienes gemelos. Creo que es maravilloso ver el proceso de convertirse en la madre que es ahora.

¿Cómo es tener bebés en plató?

AW: Me encantan los bebés. Tengo un montón de sobrinas y ahijados, así que estoy acostumbrada a estar rodeada de bebés. Y esta temporada ha habido muchos en plató, lo cual ha sido muy agradable.

SH: Los bebés son encantadores. Tener a los bebés en plató me ha hecho darme cuenta de que realmente tengo instinto maternal. Ha sido muy bonito y revelador descubrirlo.

Esta es la undécima temporada de 'Modern Family', ¿cómo es crecer en televisión?

AW: Si te soy sincera, creo que es complicado para cualquier niño actor crecer en la televisión ante millones de personas, porque toda esa gente cree conocerte. Piensan que lo saben todo de ti y que pueden opinar sobre todo lo que vistes o lo que haces, o acerca de cómo has cambiado. Rico [Rodríguez], Nolan [Gould] y yo hemos cambiado mucho durante estos 11 años, pero probablemente ha sido más fácil para los chicos.

¿Qué ha sido lo más complicado de crecer ante millones de personas?

AW: Sobre todo odié el año en que llevé aparato dental. Fue un año muy extraño para mí porque también pasé la pubertad ese verano. Había episodios en los que tenía aparato, pero una vez pasado el verano, una vez que acabamos de grabar, tenía otras "cosas". Tenía un aspecto diferente, pero todavía no había superado la pubertad del todo. En su lugar, tenía "cosas" que eran extrañas.

Sarah Hyland y Reid Ewing en 'Modern Family'

¿Qué otros desafíos habéis tenido que afrontar?

SH: Los trolls.

AW: Sí, exacto. Es muy complicado crecer ante millones de personas que opinan acerca de todo lo que haces; gente que tiene vía libre para decir lo que quiera en cualquier momento. A la gente le encanta internet, así que ha sido difícil, pero Sarah y yo nos hemos apoyado mucho entre nosotras, y eso nos ha hecho más fuertes a medida que hemos ido creciendo. Y ahora, somos más mayores. Ahora somos adultas.

SH: A la gente le encanta atacar sobre todo a las mujeres, pero creo que Ariel es una mujer impresionante. Siempre ha sido muy madura y ha lidiado con todo con mucha gracia y estabilidad. Entre las dos, creo que les hemos aplacado con toda nuestra aversión e ingenio.

En tu caso, ¿cómo fue crecer ante tanta gente, Sarah?

Hemos aplacado a los trolls con toda nuestra aversión e ingenio

Ya tenía 18 años cuando empecé en la serie. Ya había superado la pubertad, pero si echo la vista atrás hay temporadas que me generan rechazo. No por la pubertad, sino por otros asuntos de salud. Por ejemplo, no puedo soportar la cuarta o la quinta temporada porque tenía mala cara por el Prednisone y cogí unos 14 kilos. Creo que fue en la misma época en la que a Ariel le salieron sus "cosas", y yo tenía ese problema médico, lo cual no fue divertido.

¿Es doloroso recordar esa época?

SH: No me resulta doloroso, solo es algo molesto. Es como, "¡Ugh!" Mi manera de avanzar con respecto a esto es siendo consciente de que nunca compartiré una foto de la cuarta o la quinta temporada. Así lo supero.

¿Qué momentos os gusta rememorar?

SH: Me encanta cuando era rubia en la serie. Echo de menos el pelo rubio. Esa época coincide con el paso de Adam DeVine por la serie. Era una persona increíble con la que estar, y actuar con él era muy divertido. Adam y yo nos llevamos muy poco tiempo, y eso no me ha pasado a menudo en 'Modern Family'. Esa era la primera vez que coincidía con alguien de mi edad en la serie.

Ariel Winter en la temporada final de 'Modern Family'

¿Cuáles son los grandes logros de 'Modern Family'?

SH: Creo que la serie ha hecho que las familias se unan. Es algo genial, sobre todo en un momento en el que los niños y adolescentes pueden estar a una gran distancia de sus familias por las redes sociales, los teléfonos o los ordenadores.

AW: Me encanta que siempre se pueda encontrar algo en la serie que signifique algo para ti.

SH: He pensado acerca de esto... Creo que los operadores de cámara y los foquistas son increíbles a la hora de conectar la serie con el público. El formato de falso documental hace que la gente sienta que está en casa cuando miramos directamente a cámara. Los movimientos son tan geniales que la cámara es un personaje más de la serie. Eso es lo que mete al público. Les hace sentir que no solo están viendo a una familia, sino que son parte de ella.

¿Qué os llevaréis del plató cuando acabe la serie?

El público de 'Modern Family' no solo ve una familia, sino que forma parte de ella

Todavía estoy decidiendo qué coger, pero no tengo ni idea. Lo único que se me ocurre es el retrato de Haley y Dylan, pero será muy raro poner eso en mi casa. Quiero algo que me recuerde la serie, así que tengo que decidirlo pronto. Estoy trabajando en ello.

¿Os da pena decir adiós a 'Modern Family' o tenéis ganas de pasar a algo nuevo?

SH: 11 años es mucho tiempo, y comparo el tiempo que he estado en la serie con la idea de tener un invitado en casa, como un mejor amigo que te visita desde la otra punta del país. Te cae muy bien y quieres pasar tiempo con él, pero no quieres excederte para no fastidiar las cosas. Nada se ha arruinado todavía y quiero que siga siendo así. Quiero mantener los buenos recuerdos y no pasarme. Para mí, Haley está muy cerca de alcanzar el final que quería para ella. Eso me alegra mucho.

Ed O'Neill siempre ha sido el nombre más destacado de 'Modern Family', ¿qué echaréis más de menos de trabajar con él cuando la serie acabe?

AW: Es divertido... Hicimos un pequeño libro llamado "Consejos de Ed". Una de las cosas favoritas que me dijo fue, "¿Por qué vas a estar de pie cuando puedes estar sentada? ¿Por qué vas a estar sentada cuando puedes estar tumbada? ¿Por qué vas a estar tumbada cuando puedes estar tu coche yéndote a casa?" Cuando me dijo eso, me caí al suelo de la risa, no podía aguantarlo.

SH: Es divertidísimo.

AW: Fue épico. Todos vamos a echar de menos trabajar con él. Para ser sincera, vamos a echar de menos a todo el mundo.