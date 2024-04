Por Beatriz Prieto |

'MasterChef 12' emitió su sexta entrega la noche del lunes 29 de abril, tras el viral abandono de Tamara y la expulsión de David, con nuevos retos e invitados. Entre ellos, estaban los cinco expulsados del talent culinario, que determinaron los delantales negros de la eliminatoria, en la que Maicol tuvo que despedirse del programa al presentar un plato sin apenas sabor.

Los aspirantes de 'MasterChef 12' antes de la eliminatoria del programa 6

La noche arrancó con, en el que los aspirantes debían preparar distintos platos, por turnos. Con cuatro miembros por equipo, el programa recibió a Álvaro Escassi y Estanis, de ' MasterChef Junior 10 ', para que acompañaran dos de los equipos, lo que. Las dos últimas, de hecho, fueron las mejores aspirantes, por encima de Pulga y Ángela, de las cuales

En el lado contrario, Samya y Celeste quedaron a la cola al haber tardado demasiado en hacer sus platos, especialmente la primera, que ni siquiera acabó el suyo. Por ese motivo, ambas aspirantes fueron las capitanas de la prueba de exteriores, que contó con la presencia de los jueces de 'Maestros de la costura'. Estos formaron los equipos de cara a un cocinado en el que Celeste pudo "robar" a José entre los rivales y Samya, a Ángela. "El nivel está muy bajo, habéis tenido muchos errores", comentó el jurado, tras un cocinado en el que algunos de los platos tuvieron que ser reinterpretados, por lo que el equipo rojo venció solo por tener menos errores.

"No estoy nada contento"

Samya, María, Gonzalo, Alberto y Ángela volvieron a las cocinas luciendo sus delantales blancos, pero la inesperada llegada de los cinco expulsados puso patas arriba la eliminatoria: decidieron mantener los delantales negros de Pulga y Maicol, mientras que Samya, Gonzalo y María ocuparon los puestos de Jose, Celeste y Pilar. Los cinco seleccionados tuvieron que acertar el máximo número de ingredientes posibles, con el fin de utilizarlos para preparar un plato libre con el que librarse de la expulsión.

La imaginación y el gran trabajo de @pulgamchef12 le ha hecho brillar #MasterChef pic.twitter.com/oFEs3hBBdG — MasterChef (@MasterChef_es) April 29, 2024

"Llegar a #MasterChef era mi sueño. Estaba cocinando y aprendiendo un montón. La verdad es que me entristece irme". Hoy despedimos a @maicolmchef12 de las cocinas https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/yz1FQ5yDd8 — MasterChef (@MasterChef_es) April 30, 2024

A pesar de adivinar solo la patata y la leche, Pulga se coronó como el mejor de la prueba gracias a su creatividad y buen trabajo, que superó el trabajo de Gonzalo y María con sus "buenos platos". "Vuestros platos se han quedado muy lejos de lo que esperábamos de vosotros", trasladó el jurado a Samya y Maicol, quien finalmente fue el expulsado de la noche por haber tenido "buenos ingredientes, pero has presentado una elaboración demasiado simple, faltaba algo que hiciera un todo". "No estoy nada contento, no quería irme aún. Estaba muy feliz cocinando, estaba aprendiendo un montón y me entristece irme", reconoció el aspirante, muy serio, antes de valorar positivamente la experiencia, ya más sonriente.