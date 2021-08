Después de que Saray Carrillo cargara en su cuenta de Instagram contra un posado con un bebé protagonizado por Dovima Nurmi y Carmen Farala, la cordobesa ha vuelto a protagonizar una nueva polémica en redes, a raíz de un comentario de Lara Sajén sobre sus palabras contra las participantes de 'Drag Race España'. Un desencadenante que propició que la exconcursante de 'MasterChef 8 llegara incluso a enviarle mensajes privados muy desagradables a la exparticipante de 'Supervivientes 2021', que Sajén compartió públicamente.

Saray y Lara Sajén, en 'Masterchef 8' y en 'Supervivientes 2021', respectivamente

"Madre mía, esta mujer va dando palos de ciego y sin duda este es el peor", escribió la argentina, al conocer que Carrillo había acusado a Nurmi y Farala de hacer "apología de la pederestia" con su fotografía, tras lo cual Sajén recomendó a la cordobesa "que se tome una tila a la sombra". Lejos de ser un mensaje que pasara desapercibido, la exsuperviviente recibió una dura réplica por parte de la aludida, que arrancaba asegurando que "señora, chocheas". "Métase en sus asuntos. ¿Aún sigues con la lengua metida en el culo de Olga? Patética. ¿A qué le sabe el ojete?", añadía la cordobesa, en referencia a la estrecha relación que Sajén mantuvo con la ganadora de 'Supervivientes' durante su paso por el reality.

Lejos de replicar con acritud, Sajén apostó por afirmar que que "cuando hables con educación, te contestaré. Como eso no sucederá en la vida, haré un monólogo". Sin embargo, los comentarios públicos entre ambas mujeres no se quedaron ahí, sino que Carrillo le habría enviado a Sajén unos mensajes que la argentina publicó en su cuenta de Twitter. En ellos, Carrillo respondía a las primeras palabras de Sajén al afirmar que "palos de ciego das tú, que fuiste el tumor de 'Supervivientes 2021' (por cierto, la menos vista de la historia)". "Gracias a la gran artista Sylvia Pantoja, lograste rascar unos momentos de gloria", añadía la cordobesa, para concluir apuntando que "luego has sido la comeculos oficial de Olga" a lo largo de su participación en el reality de supervivencia.

Señora chocheas... Metase en sus asuntos. Aún sigues con la lengua metida en el culo de Olga? Pa té ti ca ???????????????? A que le sabe el ojete? ???????????????? — Saray Carrillo???? (Masterchef) (@SarayCarrillo_) August 17, 2021

"Qué se puede esperar del burro..."

La argentina criticó las palabras de Carrillo al señalar en el tuit en el que compartía los mensajes privados que "cuando se traspasa este límite y pasas a utilizar una enfermedad para insultar, por mi parte, dejas de existir", algo a lo que Carrillo también respondió a través de su cuenta en la red social. "Es una expresión que se utiliza aquí en España, cariña. ¿Ahora quieres ir de populista como que utilizo a las personas con cáncer? Ahí se te ha ido, chocheas. A más vieja, más mala eres, estás podrida por dentro. Das pena. Y mucha", replicó la cordobesa, en un tuit que Sajén pareció decidir ignorar aunque, posteriormente, lanzó una pulla indirecta a Carrillo al comentar "qué se puede esperar de un burro, más que una patada".