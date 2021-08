Saray ('MasterChef 8') acusa a dos reinas de 'Drag Race España' de pederastia y satanismo

Lo que pretendía ser una declaración de amor en toda regla de Dovima Nurmi a Carmen Farala, ha acabado convirtiéndose en una polémica por culpa de un ataque de Saray Carrillo, la exconcursante de la octava edición de 'MasterChef' que fue expulsada tras presentar una perdiz cruda, sin desplumar y con un par de trozos de tomate encima.

Saray Carrillo y Dovima Nurmi

La foto que ha desencadenado todo es una en la que podemos ver a las dos reinas de la primera edición de 'Drag Race España', luciendo unos bikinis de marca y abrazando a un pequeño bebé. Esto último es lo que ha chirriado a Carrillo, quien no dudó en comentarlo. "Qué foto más perturbadora con un bebé. Qué mal rollo", escribía ella, empezando la discusión.

"Para perturbador tu plato de 'MasterChef'", respondía la reina catalana, tirando de su característica ironía. No obstante, la exaspirante del talent culinario producido por Shine Iberia continuó con el rifirrafe y reposteó la imagen en su perfil con el siguiente mensaje: "Suerte que no todas las personas LGTB nos reconocemos en estos seres... Basta de hacer apología de la pederastia/pedofilia. No todo vale. No todos apoyamos al satanismo. Los niños no se tocan".

Aluvión de críticas

Los usuarios de las redes, las compañeras del programa de Atresplayer Premium y gran parte del colectivo LGTB reaccionaron de forma inmediata a las palabras de la cordobesa. "Pederastia y pedofilia dice... Cuando claramente ese bebé es la cena de Dovima. Puro canibalismo. 'Get your insults right'", decía Arantxa Castilla-La Mancha, quitándole hierro al asunto.