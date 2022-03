Tras más de dos meses de concurso, 'Secret Story: La casa de los secretos' comenzó a encarar ya su recta final en la noche del jueves 24 de marzo, con su décima gala, a la que llegaban Colchero y Carlos Peña como nominados, tras la salvación previa tanto de Adrián Tello como de Rafa Martínez. Un duelo final que se mostró ajustadísimo desde el comienzo de la cita y que se resolvió con la expulsión de Colchero.

Carlos Peña y Colchero, antes de la expulsión del segundo de 'Secret Story 2'

La cita semanal arrancó mostrando los porcentajes de las votaciones del público entre los dos concursantes. En ese momento, Sobera desveló el hecho de que había ocurrido un sorpasso a lo largo de los últimos días, tras el cual las cifras se habían quedado en un 49,5% y un 50,5%. No obstante, apenas media hora más tarde, la diferencia entre ambos porcentajes aumentó algo más, justo antes de que se conociera al nuevo expulsado: por entonces marcaban un 48,9% y un 51,1%.

Los nominados pudieron despedirse entonces de sus compañeros para trasladarse a la sala de expulsión, donde Sobera comunicó la expulsión del sevillano, lo que dejó boquiabierto a su acompañante, mientras algunos lo celebraban por todo lo alto en plató, como Nissy Lahr. "Los porcentajes estaban muy ajustados y además Colchero es un gran rival. Me da mucha pena. Me dolía que fuera entre nosotros y no tenía ni idea de lo que podía pasar", declaró el madrileño, agradecido por el apoyo. "Me alegro un montón por Carlos, porque se lo merece. Me lo tomo bien, me da pena, pero estoy superorgulloso de haber llegado hasta aquí", manifestó por su parte el nuevo expulsado.

¡Colchero se convierte en el primer expulsado de la noche! ¿Creíais que se iba él? #SecretGala10 pic.twitter.com/5xAnmSPocn — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 24, 2022

"Espero llevármelo para siempre"

El regreso de Peña a la casa de los secretos supuso un duro mazazo para los más cercanos a Colchero, entre los que destacó Tello. El aragonés felicitó al madrileño, pero no tardó en derrumbarse mientras Colchero presenciaba todo a través de la televisión. "No me esperaba para nada que se fuera David después de salvarse tantas veces. Empecé con él aquí y esperaba llegaba hasta el final con él", confesó Tello, entre lágrimas, para después añadir del expulsado que "ha sido una persona que consiguió hacerme confiar desde el principio, que es algo que me cuesta mucho. Cuando he estado mal, ha estado ahí". "El sentimiento que tengo hacia él es muy fuerte y lo quiero un montón. Espero llevármelo para siempre", deseó el aragonés, cuya reacción y palabras conmovieron a su compañero.