Tras abandonar la casa de forma voluntaria el pasado 18 de marzo después de haber aguantado tan solo cinco días, Víctor Sandoval se presentó en el plató de 'Secret Story: La casa de los secretos'. Su intención era explicar las razones que le han llevado a tomar dicha decisión en la que parece ser que Rafa Martínez ha tenido mucho que ver.

Víctor Sandoval en la casa de 'Secret Story 2'

La relación entre Víctor Sandoval y Rafa comenzó a torcerse a raíz de un desafortunado comentario que Miriam Saavedra le realizó a Sara Cruz, donde Sandoval le recriminó haber tenido una actitud machista. Este conflicto fue el inicio de una batalla campal donde se fue acumulando cada vez más tensión hasta que ambos llegaron a enfrentarse y a lanzarse pullas, provocando que el madrileño explotase y cogiera su maleta y abandonara el concurso.

"No he venido a que se me veje, a que se me humille, a que se me juzgue, a que se me denigre y a que vuelvan los fantasmas del pasado", expresó, desahogándose en el cubo tras declarar que Rafa se había metido en su vida personal. Además, también aprovechó para amenazar al concursante antes de irse: "Tú te crees que vas a estar mejor, vas a estar peor porque tú no sabes lo que estoy haciendo fuera y lo que estoy diciendo y moviendo fuera", sentenció.

Enfrentamientos en plató

Durante su estancia en el plató, tuvo que enfrentarse a los colaboradores y a los exconcursantes, quienes han coincidido en su mayoría que no se ha comportado adecuadamente. Carmen Nadales tachó su actitud como denigrante: "Creo que tienes muchísima maldad y creo que no has estado a la altura del reality", quiso resaltar la cordobesa. Por su parte, Nagore Robles compartió el mismo pensamiento: "Ha sido vergonzoso tu paso por la casa", declaró, añadiendo que irse es lo mejor que ha podido hacer por el bien de ambas partes.