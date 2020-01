La segunda temporada de 'La amiga estupenda' llega a HBO en marzo

Las dos protagonistas de 'La amiga estupenda' regresarán con 'Un mal nombre', adaptación de la segunda novela de la tetralogía napolitana de Elena Ferrante. La coproducción ítalo-estadounidense aterrizará primero en el país de origen de sus protagonistas, donde la segunda temporada comenzará a emitirse el 10 de febrero a través de RAI, para después llegar al resto de territorios.

Gaia Girace y Margherita Mazzucco en 'La amiga estupenda'

El estreno italiano irá precedido de proyecciones en salas de cine durante tres días, como indica Variety. De esta manera se pretende explotar al máximo la devoción que despierta Ferrante, cuya verdadera identidad sigue siendo un misterio, en su país. Tanto es así, que su última novela, "The Lying Life of Adults", publicada en noviembre, no tardó en convertirse en un éxito de ventas.

Tras ese primer lanzamiento, la serie vivirá su llegada a Estados Unidos en marzo de la mano de HBO, que también participa en la producción. A nuestro país, los ocho nuevos episodios llegarán a través de HBO España en una fecha por confirmar, aunque lo que sí sabemos es que tras las cámaras ha vuelto a ponerse Saverio Costanzo, que en esta ocasión comparte tareas de dirección con la reputada Alice Rohrwacher, encargada de materializar dos capítulos.

Continuación directa

La nueva entrega arrancará donde acabó la primera, retomando a unas Lila y Elena de dieciséis años. Los personajes encarnados por Gaia Girace y Margherita Mazzucco, inmersas en sendas crisis existenciales, pasan unas vacaciones en Ischia, donde, tras reunirse con un viejo conocido, acabarán tomando senderos totalmente diferentes. Así, su relación muta, explorando la serie la naturaleza de la evolución de ambas.