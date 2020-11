Los guionistas de 'Señoras del HAMPA' trabajan en una tercera temporada, concebida como cierre de la serie

Los fans de 'Señoras del Hampa' están de enhorabuena porque la serie podría renovar por una tercera temporada. El 16 de octubre, Amazon Prime Video estrenó en exclusiva la primera parte de la segunda tanda, dejando a los espectadores con ganas de más. Aunque la segunda parte de la temporada todavía no ha llegado, ni la primera parte de esta se ha visto en Telecinco, el equipo ya está trabajando en lo que podría ser la tercera.

Malena Alterio, en 'Señoras del HAMPA'

"Ahora mismo estamos trabajando en una tercera temporada de 'Señoras del HAMPA', todavía sin saber si la habrá o no", ha reconocido Carlos del Hoyo en el podcast de Fuera de series. Él es el cocreador de la serie y ha contado que Mediaset todavía no ha dado luz verde a esta tanda, pero sí que están creando tramas por lo que pueda pasar. "Las cadenas hacen eso, encargan una siguiente tanda de episodios a los guionistas para no estén parados y, en caso de que vaya bien en cuanto audiencia y tal, pues tener ya avanzada media temporada".

Durante la entrevista, Carlos del Hoyo ha mostrado su profundo deseo de que la temporada salga adelante: "Porque es mi favorita de las tres, es la más loca. Y está concebida como un cierre de la serie", asegura el guionista y reitera su ilusión: "A mí me gustaría que nos renovasen para esta tercera temporada porque es el final que la serie se merece y que a mí me gustaría darle porque sería muy loco".

"Esta historia queda ya contada"

En una entrevista realizada a Malena Alterio, se le cuestionó la idea de una tercera temporada de la serie y contó que siempre podría haberla, pero "en principio creo que esta historia queda ya contada", aseguró la que interpreta a Lourdes en esta ficción. Sin embargo, añade: "Si en el futuro hay una necesidad de contar algo más, se contará, pero si es cuestión de llenar un espacio o estirar la cosa como un chicle no interesaría por el bien de la serie, sería desvirtuarla".