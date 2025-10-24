'El show de los gemelos' acaba en una 'redada': transfobia, mensaje a 'Equipo de investigación' y violencia

Por Redacción |

Tras la emisión en directo de 'La casa de los gemelos', el surrealista reality lleno de faltas de respeto y violencia que duró tan solo 9 horas de emisión en YouTube organizado por Zona Gemelos, Daniel y Carlos Ramos han seguido explorando nuevos formatos. Esta vez lo hacen con los mismos personajes, pero sin los límites que se habían anunciado en la última gala en directo.

En esta nueva entrega llamada 'El show de los gemelos', los hermanos volvían a contar con Laura Marrash, Falete y Misha, pero había dos importantes fichajes: Coto Matamoros y Luisa Garrido. El primero, gemelo de Kiko Hernández, ya es un habitual en el canal de Zona Gemelos, donde ha participado ya en distintos vídeos. Por su parte, Luisa Garrido se hizo conocida en redes sociales por sus vídeos donde se declaraba abiertamente "franquista y facha", aunque más tarde se disculpó y pasó a llamarse "madre de los gays".

Laura Marrash estalla contra Coto Matamoros tras sus continuados insultos tránsfobos

Los gemelos Ramos contaban con un nuevo plató para la ocasión, que poco tardó en destrozarse como ya viene siendo habitual. Nada más empezar el programa, Carlos lanzó un contundente mensaje hacia 'Equipo de investigación'. "Esto es para mandarle un saludo fuerte a las televisiones, a los medios de comunicación, y a 'Equipo de investigación'", empezaba diciendo el gemelo.

"Sabemos que andan detrás nuestro. Estás intentando pagar a la gente para que hable mal de nosotros... Hay coches raros que vemos ahora con cámaras., no para un programa de dos chavales que nos buscamos la vida y ya", añadía Carlos Ramos.

Le Marrash tirando una planta a Coto Matamoros y Luiseta Garrido a la carga. Puro cine 🚬. Esta es la tele que nunca ha vuelto, el entretenimiento que me merezco. Gracias por tanto y perdón por tan poco ✨✨✨✨ #elshowdelosgemelos #zonagemelos pic.twitter.com/B26lN8XaBg — DaveYF (@DavidYague) October 23, 2025

Por su parte, Coto Matamoros lanzaba un beso a Glòria Serra: "Mucha suerte en tu investigación, a ver si te la puedes acabar metiendo por el culo". Esta fue una de las tantas faltas de respeto que Coto Matamoros pronunció en los poco más de 40 minutos que duró el programa. En este tiempo, el hermano de Kiko Matamoros derrochaba transfobia hacia Laura Marrash, refiriéndose a ella en todo momento en masculino.

"Yo antes de metérsela a un tío... ¿Pero cómo va a ser una mujer? Si nació varón", pronunciaba, provocando la cólera de Marrash, que no dudó en levantarse de su sofá para propinarle un golpe con una planta del set. Mientras tanto, Luisa Garrido, a pesar de haber tenido sus diferencias con Laura al inicio del show, defendió la identidad de género de Marrash.

Luisa Garrido y Falete en 'El show de los gemelos'

Vino la Guardia Civil

Carlos y Daniel Ramos proyectaron un vídeo en el que se veía a Luisa Garrido llamándoles "hijos de puta", entre otras lindezas, además de asegurar que nunca iría al programa. Tras exponer a la valenciana de esta manera, uno de los gemelos llamó en directo a una supuesta acosadora de Garrido. Esto fue la gota que colmó el vaso de Luisa Garrido, quien abandonó el plató y llamó a la policía por, según ella, "intento de secuestro y coacción". Varias patrullas acudieron al plató y el programa se detuvo sin previo aviso. Misha publicó más tarde en sus redes sociales que los gemelos Ramos habían acabado en el calabozo, además de parte del equipo de producción, mientras se investigaba lo ocurrido.