El showrunner de 'One Piece' abandona el barco de Netflix para cuidar su salud mental

'One Piece' superó cualquier tipo de expectativa y, a diferencia de lo ocurrido con tantos live actions de manganimes, fue capaz de convencer a gran parte del público. Tras ese éxito se encontraban la editorial Shueisha, la productora Tomorrow Studios, la inversión millonaria de Netflix, el longevo material original creado por Eiichiro Oda y el showrunner Matt Owens, que asumió el desafío de trasladar a Luffy al ámbito de la acción real.

Sin embargo, una de esas piezas no estará presente en una potencial tercera temporada, ya que Owens ha anunciado que ha abandonado la serie tras el final del rodaje de la segunda entrega. "Los seis últimos años trabajando en el live action de 'One Piece' han sido un viaje que me ha cambiado la vida. Un sueño hecho realidad. También ha sido MUCHO. Así que voy a dejar el Going Merry para tomarme un descanso y centrarme en mí mismo y en mi salud mental", ha expresado el creativo a través de un post en Instagram.

El guionista y productor Matt Owens

"Muchas gracias a Oda, Shueisha, Tomorrow Studios, Netflix y todo el elenco y el equipo por vuestra confianza, compañerismo y duro trabajo. Por ahora voy a tomarme un respiro, hacer algo de terapia, intentar subir de nivel en 'Marvel Rivals' y volver como nuevo para las nuevas aventuras que me esperan. Gracias a todos los que me han apoyado. ¡Nos vemos muy pronto!", sentencia Owens. Por tanto, la ficción protagonizada por Iñaki Godoy ha perdido al eje central de su equipo creativo, aunque la incorporación de Joe Tracz como coshowrunner en la segunda temporada garantiza que 'One Piece' no se resquebraje de cara al futuro.

Doble retorno

La segunda temporada, la última en la que ha trabajado Owens, todavía está pendiente de estreno en Netflix. Debido a los plazos de postproducción, lo más probable es que los nuevos episodios, que arrancarán la amplia Saga de Arabasta, no lleguen hasta 2026. No obstante, los fans de la franquicia no estarán huérfanos durante todo este tiempo, ya que el anime volverá el 6 de abril a Crunchyroll con nuevos capítulos del Arco de Egghead. Además, Netflix también distribuirá ese retorno, así como el remake animado en el que está trabajando WIT Studio ('Ataque a los titanes').