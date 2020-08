Showtime cancela 'Penny Dreadful: City of Angels' tras una única temporada

'Penny Dreadful' ha vuelto a caer. La serie original, estrenada en 2014, terminó con su tercera temporada, y su sucesora espiritual, 'City of Angels', ha sido ejecutada con mucho menos recorrido. Poco después del lanzamiento de su primera temporada, Showtime ha cancelado este regreso al oscuro universo creado por John Logan, que clausuró su emisión a finales de junio.

Natalie Dormer en 'Penny Dreadful: City of Angels'

"Showtime ha decidido no seguir adelante con otra temporada de 'Penny Dreadful: City of Angels'. Queremos agradecer a los productores ejecutivos John Logan y Michael Aguilar y al reparto y el equipo por su excepcional trabajo en este proyecto," ha comunicado la cadena de pago para anunciar la cancelación de una de sus grandes apuestas del año, como recoge The Hollywood Reporter.

Esta cancelación no se debe al agotamiento creativo de Logan, que previamente había asegurado que ya tenía ideas para el futuro de la serie: "Tengo un plan definido para la próxima temporada; espero que se extienda para siempre. Hay tanta historia que contar que estoy emocionado de seguir explorando." Sin embargo, tras la decisión de Showtime no volveremos al Los Ángeles de los años 30 en el que se ambientaron los crímenes de 'City of Angels'.

Época de cambio

La continuación de 'Penny Dreadful' no ha sido la única serie de Showtime que ha visto truncado su camino en los últimos meses. Recientemente, la cadena estadounidense cancelaba también la aclamada comedia 'Kidding' tras dos temporadas, siguiendo los pasos de 'Ray Donovan' y 'Homeland', que ya han emitido sus finales. Además, 'Shameless' también tiene su final a la vuelta de la esquina, ya que está confirmado que terminará con su undécima temporada.