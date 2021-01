Silvia Abascal ('Cuéntame'): "Los actores del 2020 todavía no sabemos si seguiremos en la siguiente temporada"

'Cuéntame cómo pasó' acaba de estrenar su temporada más arriesgada hasta la fecha. La ficción de Televisión Española, producida por Grupo Ganga, salta al presente para narrar la crisis del coronavirus a través de la mirada de los Alcántara. Una ruptura del relato que pretende aportar aire fresco a la serie más longeva de nuestra pequeña pantalla. La universitaria María Alcántara, de 1992, pasa a ser una doctora en primera línea de batalla contra la Covid-19. Silvia Abascal se mete en la piel de la versión adulta de la benjamina de la familia, convirtiéndose en la quinta actriz que interpreta al personaje en la historia de la serie tras Esmeralda García, Celine Peña, Paula Gallego y, la actual, Carmen Climent.

FormulaTV ha hablado con la actriz para conocer todos los detalles sobre el presente de 'Cuéntame' en la vigésimo primera temporada de la ficción de La 1. Abascal explica cómo recibió la propuesta y su opinión sobre materializar la habitual voz en off a través de imágenes para contar la pandemia. Además, hablamos con ella sobre 'La cocinera de Castamar' para Antena 3 y la posibilidad de recuperar 'Pepa y Pepe' con una secuela.

Silvia Abascal y Carlos Hipólito, los Alcántara de 2020 en 'Cuéntame'

¿Cómo te llega la propuesta de fichar por 'Cuéntame'? ¿Te impactó descubrir el salto temporal?

Sí, sí, impacta. Lo recibí con ilusión por la serie que es, por todos los compañeros que están y los que han pasado por ella, porque tengo grandes amigos dentro de la serie, especialmente Irene Visedo. Luego también por la ilusión del salto temporal porque como actriz y como espectadora soy amante de los giros, es algo que me gusta. Implica su riesgo, por supuesto, pero los agradezco.

No se me ocurre una serie mejor que 'Cuéntame' para narrar la pandemia, porque siempre ha sido un reflejo de la sociedad

No, a la hora de la decisión, no. Es verdad que es un personaje que está interpretado por otra actriz, pero María en 2020 entra casi con 30 años más. Pero sí voy con el respeto que implica hacer un personaje que ya existe, que ya tiene un rostro, personalidad, emociones... Yo siento que hay años de sobra para poder desarrollar cambios en su personalidad. Aunque siga conservando la esencia del personaje, ahora es una María mucho más madura en todos los aspectos, profesional, personal, se ha casado, tiene una hija adolescente, está ejerciendo como médico... En fin, es una batalla diferente.

¿Qué opinión tienes sobre esta ruptura del relato? ¿Era necesario que una serie esta narrase la pandemia desde la perspectiva de los Alcántara?

No lo sé si era necesario o no pero ha sido esa opción y a mí me parece valiente y arriesgada. Si hay una serie española que tenía que contar este presente y esta situación de la pandemia, no se me ocurre una mejor. 'Cuéntame' siempre ha sido un reflejo de la sociedad, ya sea del pasado o presente. Desde luego, hay algo que rompe porque se nos cuenta el presente. Ahí está claro que hay una convención que se rompe, pero me parece una fórmula interesante de arriesgar y probar. Entiendo que al espectador fiel de 'Cuéntame' le pueda chocar mucho el hecho de entrar en contacto con el presente y, especialmente, un presente tan duro como el que estamos viviendo.

Se me han movido muchas cosas al rodar, tanto como actriz y como persona

No he tenido esa dificultad. Es verdad que lo que estoy tocando, la parte que a mí me toca es la que tengo diariamente en el telediario y en todas partes, así que es un medio de documentación muy accesible. Para otros personajes uno tiene que buscar más y aquí es que sé dónde me muevo, en mi realidad como persona y en este personaje como actriz. Yo no soy sanitaria pero tengo mis referencias cercanas y lejanas, el dolor de personas que se han ido, alegrías de positivos superados. Me toca muy de cerca, como a todos.

¿Qué porcentaje de participación vas a tener a lo largo de la temporada 21?

La trama del 2020 tiene un porcentaje pequeño. No es la trama principal de cada capítulo. Tanto Carlos Hipólito como todos los que nos movemos en el 2020 tenemos pocas secuencias. En algunos capítulos no salimos. Es verdad que hay otros capítulos en que a lo mejor un personaje del presente tiene más peso. Pero en líneas generales son pinceladas.

'Cuéntame' es una ficción, no es un documental

Lo poquito que te he contado, de cuál ha sido su evolución y lo mucho que ha desarrollado María a lo largo de los años en 'Cuéntame'. No te creas que se han dado muchas explicaciones de por dónde han pasado o que han transitado. Sabemos de dónde vienen los personajes, dónde se han quedado y ahora están aquí, así que podemos deducir su evolución y a partir de ahí nos hemos puesto a crear.

María Alcántara (Silvia Abascal) en la temporada 21 de 'Cuéntame cómo pasó'

María Alcántara es doctora y está en primera línea de batalla contra el Covid-19, ¿cómo te has sentido al revivir una lucha que sigue totalmente abierta en estos momentos?

No es una lucha que esté pasada, estamos todavía en ella y en unas circunstancias que no pintan muy a favor. Se me han movido muchas cosas pero claro, no solo como actriz, como persona. Simplemente el revivir el momento de los aplausos en los balcones, me emocionaba muchísimo por mis propios recuerdos emocionales y tan presentes, que los tengo todavía tan vivos y latentes. También de cara a la admiración sanitaria, que por supuesto ya la tenía. Cuando estás con tus secuencias, con el informe completo, el EPI,doble mascarilla, mampara, gafas, el mono al completo, guantes... Tú estás el tiempo que dura el rodaje de las secuencias y te imaginas, sanitariamente, lo que tiene que ser eso con horas y horas durante sin descanso, en las condiciones en las que han estado nuestros sanitarios. Siento mucha admiración y muchísimo respeto.

Se buscan justificaciones para quitar la mascarilla y poder facilitar la expresión y la emoción

Todo lo que he recibido ha sido tan positivo y tan emocionante que de eso me enteré de este lunes. Esto es una ficción, no es un documental. El objetivo fundamental de esa ficción es comunicar un mensaje, traspasar una emoción. Cuando tapas la mitad del rostro con una mascarilla, como es lo que nos toca a los del 2020, se pone difícil visualmente al rostro, al sonido también dificulta, pero sobre todo de cara a la expresión y la emoción. Esto no es un recurso mío que yo decido como personaje porque estoy agotada, me aparto un poco del pasillo y en una conversación íntima con mi hermano me la quito. Cada vez que llevamos las mascarillas y que nos las quitamos está escrito por guion y hablado con el director. Se busca todo tipo de acciones y de opciones que nos permitan, mejor justificadas o no, poder quitarnos la mascarilla para poder favorecer la comunicación de una expresión o emoción. Entonces, sea por una llamada de teléfono, un momento íntimo o porque comemos o bebemos, buscamos la opción de mostrar el rostro.

Me quedo con los mensajes que he recibido de sanitarios, ninguno me ha hecho ningún comentario por quitarme o no quitarme la mascarilla. Se han quedado con lo verdaderamente importante para los que trabajamos como actores: la emoción de ese momento y la impotencia de los sanitarios, el agotamiento, el miedo, sus ansiedades porque antes que héroes son humanos. No es un fallo porque por guion está marcado. Son justificaciones mejores o peores pero para poder facilitar la expresión y la emoción. Imagínate cuando llevas el uniforme, el EPI, ¿qué me queda de expresión? Solamente se me ven los dos ojitos. En todas las demás secuencias en las que podamos permitirnos mínimas licencias para expresar la expresión, se intenta.

Además, es importante destacar que en estos capítulos se narra la primera ola, los primeros días y primeras semanas. Ahí no había una obligación de llevar mascarillas y la gente iba a comprarlas y estaban agotadas. Por ejemplo, ahora pueden salir críticas hasta de una comida de más de seis comensales, pero es que en ese momento no estaban prohibidas. Nos acostumbramos muy rápido a las cosas y nos olvidamos también, pero entonces no estábamos en la normalidad y la obligación de la mascarilla.

Uno de los grandes reclamos es ver a esos ancianos Merche y Antonio de 2020, ¿cómo ha sido actuar junto a ellos caracterizados? Han comentado que el equipo se emocionaba al verles.

Es muy emocionante. Sin verles la cara, les ves caminando de espaldas como dos ancianos, cogidos de la mano, y es muy emocionante. Tenemos tantas imágenes de ellos jóvenes, por tantos momentos que han pasado como pareja, como familia... Y verles ahora, en la recta final de la vida, es muy emocionante. Todos los actores que tienen su caracterización Irene, Pablo, Imanol o Ana me emocionan y, además, como actriz es que son retos para trabajar.

María Alcántara (Silvia Abascal) en 'Cuéntame cómo pasó'

¿Cómo va a ser la relación entre María y su hija Alba?

Se encuentra en un momento complicado porque Alba (Paula Morago) está en plena adolescencia, con su nobleza, su alegría, su naturalidad, con sus pavos... Pero con la dificultad también de que María tiene muchas horas de trabajo, muchas guardias y no puede estar. Los confinamientos, la conciliación, el no poder tirar de la ayuda familiar porque son personas mayores... Se necesita de los hermanos.

La temporada acabará con Filomena llegando a 'Cuéntame', ¿estás preparada para revivir un pasado tan cercano?

Me estoy enterando ahora. ¿Sí? No lo sabía. Pues nada, a revivir más presente cercano.

No sé si has podido reencontrarte en plató con Anna Allen tras trabajar juntas en 'Acusados'.

No me he reencontrado con ella, porque ella no está en el presente. No he coincidido con ella pero tengo ganas. Aunque sea por un pasillo o por promoción, no he tenido que encontrarme con ella.

Los actores del 2020 todavía no sabemos si vamos a continuar en la siguiente temporada

En breve, se va a empezar a trabajar en la siguiente temporada, ¿seguirás ligada a 'Cuéntame'?

No lo sé. Ellos todavía están en la decisión de cómo evolucionar este presente. No lo sabemos. Los actores del 2020 todavía no sabemos si vamos a continuar en la siguiente o no. Pero yo estaría encantada. Estoy muy contenta trabajando en este equipo, es una familia técnica y artística. Me sentido acogida y y disfruto trabajando, así que desde luego que sí.

Los protagonistas de 'Pepa y Pepe'

Vivimos en la era de la nostalgia, no paran de anunciarse regresos de series míticas como 'Los hombres de Paco' o 'Física o química', ¿crees que sería posible volver con una secuela de 'Pepa y Pepe'?

No sé si sería posible pero sería la bomba, de verdad. 'Pepa y Pepe' se dejó en todo lo alto, yo no sé si hicimos una temporada o dos. Yo recibo tanto por parte del público. Hay secuencias que se han quedado grabadas, ya no te digo personajes o acciones, hasta frases completas me dicen de texto de los personajes. Sería muy interesante ver a esta familia porque no sé cuántos años han pasado... ¿30 años después? Sería muy rico. Solo hace falta que Manolo se pusiera a escribir. Por suerte, estamos en activo todos. No sé si eso es planteable. Creo que por parte del equipo, de los que formamos parte de esa serie y por parte del público, intuyo que sería cogida con muchas ganas.

Además de 'Cuéntame', has participado en 'La cocinera de Castamar' para Antena 3, ¿cómo has compaginado los rodajes?

Lo he podido compaginar porque los dos no dejan de ser colaboraciones, no son personajes protagonistas o hubiera sido muy difícil. Entonces, sí que es verdad que ahí me he movido en un salto muy grande, porque en una estás en la actualidad, primera línea de batalla como sanitaria en la pandemia. Mientras que en la otra soy Isabel Farnesio, en una serie de época. Por lo tanto, un contraste importante de campo.

Más allá de estas dos series, ¿tienes más proyectos en cine, teatro o televisión?

En 2021 no tengo teatro. Pero sí un proyecto para televisión y una película en verano.

Tu trayectoria es casi como la vida de Carlitos/Ricardo Gómez, que le hemos visto crecer en televisión. ¿Cómo llevas estar toda una vida en este medio?

No me lo planteo. Empecé a trabajar desde los 14 años y, por suerte, nunca me ha faltado el trabajo, y cuando ha faltado ha sido por situaciones obligatorias o voluntarias. Voy creciendo con mi oficio, como todos, lo que pasa que esto es un crecer público. A Ricardo Gómez le voy mandando fotos que me hago en plató con imágenes suyas. ¡Es que era un niño! He trabajado con él, ya más adulto... En un capítulo, vimos un vídeo con muchas imágenes de la familia durante todos estos años. Veíamos a unos jovencísimos Ana, Imanol, Irene... Entonces, piensas que es increíble estar aquí tantos años con un mismo personaje, es historia. El hecho de crecer en el medio, donde me he movido, me hace pensar dónde estoy y dónde espero seguir creciendo.