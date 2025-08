Silvia Intxaurrondo toma el mando en solitario en 'La hora de La 1' tras la salida de Marc Sala

Por Julia Almazán Romero |

tras unas semanas de descanso, y lo ha hecho estrenando una nueva etapa en solitario. El regreso ha sido discreto, como suele ser habitual en ella, aunque con algún que otro comentario., que cerró su etapa el pasado viernes sin una despedida oficial en pantalla.

El catalán, que se marchó de vacaciones en la anterior entrega, asumirá a partir de septiembre la presentación del 'Telediario fin de semana' junto a Lourdes Maldonado. Aunque evitó despedirse del público en directo, sus compañeros sí le dedicaron un homenaje fuera de cámaras. En redes sociales, Sala compartió una imagen junto a parte del equipo: "¡Parte del mejor equipo que se pueda tener! Gracias por tantas horas", escribió.

Marc Sala abandona 'La hora de la 1' y presentará el Telediario fin de semana

Por su parte, Intxaurrondo volvió este lunes con total naturalidad. A las 8:30 horas de la mañana abrió el programa desde el centro del plató hablando sobre la ola de calor, para después pasar a la mesa de tertulianos. "Bueno, hoy sí hay que decir que estoy un poquito más morena que algunos", bromeó. Así arrancó su primera emisión en solitario, dando continuidad al formato en medio de la incertidumbre sobre su futuro acompañante.

Y es que, por ahora, RTVE no ha anunciado si habrá una nueva incorporación o si Intxaurrondo continuará al frente del espacio de manera permanente. Entre los nombres que suenan como posibles sustitutos figura el de Lluís Guilera, aunque desde la cadena pública no se ha confirmado nada de forma oficial.

Silvia Intxaurrondo lanza una pulla en 'La hora de la 1' a Alberto Núñez Feijóo

Su regreso coincide con la polémica frase de Feijóo sobre las vacaciones

Durante el programa, uno de los temas centrales fue la reciente declaración de Alberto Núñez Feijóo, quien dijo que "las vacaciones están sobrevaloradas". Intxaurrondo no dudó en lanzar una pulla al líder del PP: "Hablando de vacaciones... encuesta rápida en la mesa: ¿están sobrevaloradas o no?". Ella misma zanjó la cuestión con un mensaje claro: "Desde luego, en mi caso, vacaciones sobrevaloradas, no". Más adelante, reflexionó sobre la polémica: "Lo importante que es saber hacer una broma. Es que si no, se te monta una polémica en nada".